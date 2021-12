LaLiga cierra la primera vuelta con el Real Madrid líder y entre contagios

Imagen de archivo de un partido entre Getafe y Real Madrid. EFE/Kiko Huesca.

Madrid, 30 dic (EFE).- LaLiga Santander cierra su primera vuelta este fin de semana con gran parte de los equipos mermados por los contagios masivos de covid, con reducción de nuevo de aforos al 75% y con el Real Madrid en todo lo alto para coronarse campeón de invierno.

El equipo de Carlo Ancelotti, que ya jugó el partido previo a Navidad y el adelantado de la jornada 21 con el Athletic con bajas por la pandemia, recupera varios efectivos, pero pierde a otros como el brasileño Vinicius y el meta Thibaut Courtois para visitar al Getafe.

Con un partido más que el resto, los blancos sacan 8 puntos al Sevilla, que es segundo, 13 al Betis, tercero, y 16 al Rayo Vallecano, cuarto. Atlético de Madrid y Real Sociedad aparecen a continuación en la tabla con 29 puntos, a 17 de la cabeza, seguidos de Barcelona y Valencia con 28, una distancia inimaginable en otras temporadas a estas alturas del campeonato.

Con esa ventaja y pese a que el empate con el Cádiz (0-0) puso fin a una racha de diez victorias seguidas, los blancos, ahora con un partido más tras ganar (1-2) el adelantado de la jornada 21 con el Ahtletic visitan a un rival que acaba de salir del descenso.

El equipo de Quique Sánchez Flores, en tiempos jugador madridista, los recibe después de derrotar a Osasuna en su último compromiso; con lo que salió de la zona roja después de 16 jornadas y alargó a cinco su racha de partidos sin perder.

Los azulones suman 15 puntos, los mismos que Elche y Alavés, que es el que abre el descenso, donde están Cádiz y Levante.

El Sevilla, que sumó su victoria número 13 al derrotar al Atlético (2-1) y luego empató con el Barça (1-1) en el aplazado de la jornada 4, viajará con el segundo puesto asegurado a Cádiz, donde el equipo de Álvaro Cervera todavía no ha ganado y empieza a estar en situación límite.

El tercer puesto se pondrá en juego en los partidos Betis-Celta y Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, con obligación de reaccionar para el vigente campeón, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone, que acaba de cumplir diez años en el banquillo rojiblanco.

Después de caer en Sevilla y hacerlo también ante el Real Madrid y el Mallorca, los atléticos han encajado por primera vez desde 2011 tres derrotas seguidas en Liga.

Los rojiblancos tendrán enfrente al Rayo, que defenderá su privilegiada plaza de "Champions" meses después de haber vuelto a Primera y que puede presumir de seguir invicto en su estadio tras ganar al Alavés hace una semana y sentenciar a Javi Calleja.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini es el que defenderá su tercera posición, con el aval de sus resultados en casa, donde solo ha perdido dos encuentros, frente a un rival como el Celta, que ha tenido que echar mano del filial para preparar el duelo y que está a 13 puntos de los sevillanos.

En pugna por las otras plazas europeas la Real Sociedad visitará al Alavés, el Barcelona al Mallorca, el Valencia recibirá al Espanyol y el Villarreal al Levante.

El choque del Reale Arena supondrá además el regreso de José Luis Mendilibar a los banquillos de Primera como relevo de Javi Calleja, cesado después de la derrota ante el Rayo (2-0) con la que el equipo está en puestos de descenso, con 15 puntos, como Elche y Getafe, pero estos en permanencia.

Los donostiarras buscan cambiar una dinámica que les ha hecho sumar solo un punto de los últimos 15 posibles y caer hasta la sexta plaza después de haber sido líderes.

El Barcelona, muy tocado por el numero de bajas, tratará de mantener en Mallorca el rumbo que intenta encauzar y que logró en parte la última jornada con un triunfo ante el Elche (3-2). Enfrente tendrá al equipo de Luis García Plaza, que presume de efectividad en casa. Solo ha perdido un partido y tiene un margen de 5 puntos de distancia (20) con los puestos de peligro.

El Valencia y el Espanyol jugarán mañana el único partido adelantado a la fecha de Nochevieja, al que los de José Bordalás llegan con contagios recientes después de superar al Levante (3-4) y el equipo de Vicente Moreno tras caer en Vigo (3-1) y aún sin ganar a domicilio.

El Villarreal, que superó con solvencia a la Real Sociedad (1-3) en un gran partido de Gerard Moreno, espera al Levante, con Roberto Soldado sancionado además de otras bajas. El equipo valenciano sigue sin sumar una victoria, cada vez mas hundido en la tabla, colista, a 6 puntos del Cádiz que le precede.

Con peso también en la parte baja se jugará el Elche-GranadaElche-Granada y Osasuna-Athletic.

Los de Marcelino se habían reencontrado con el triunfo después de ocho jornadas en la última al vencer al Betis, después de cinco empates y tres derrotas, pero volvieron a tropezar en el adelantado frente al Real Madrid, y Osasuna todavía no ha ganado en su casa. Los navarros no pudieron con el Getafe. Tienen margen en mitad de la tabla (22 puntos), pero llevan nueve choques sin sumar los tres puntos, con cinco empates y cuatro derrotas.

En el Martínez Valero el Elche se juega más que tres puntos, por el triple empate con Getafe y Alavés y el descenso al acecho, donde el Granada se presentará en clara progresión, a siete puntos del descenso después de ganar al Mallorca (4-1) con triplete de Jorge Molina, el más veterano que lo ha conseguido en la Liga española.

== LaLiga Santander (jornada 19)

. Viernes, 31-dic

16.15 Valencia-Espanyol

. Domingo, 2-ene

14.00 Getafe-Real Madrid

16.15 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano

16.15 Elche-Granada

18.30 Alavés-Real Sociedad

18.30 Betis-Celta de Vigo

21.00 Mallorca-Barcelona

. Lunes 3-ene

19.00 Villarreal-Levante

21.00 Osasuna-Athletic Club

21.15 Cádiz-Sevilla.