Laia Sanz: “Acabar el Dakar es el objetivo”

Laia Sanz, en una fotografía de archivo. EFE/Toni Albir

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- La piloto española Laia Sanz (Mini X-Raid) se estrena en la categoría de coches en el Dakar de 2022 que arranca el 1 de enero, tras 11 participaciones finalizadas de forma consecutiva en moto, y se siente de nuevo como una “novata” con el objetivo de “acabar la carrera” y “aprender”.

“No tengo experiencia en el Dakar en coche, aunque sí mucha en moto. Acabar la carrera nunca es fácil y ese es el objetivo además de aprender. Obviamente que me gusta competir y miraré los resultados al final de cada día, pero solo trataré de aprender”, dijo en una rueda de prensa en Yeda (Arabia Saudí) a dos días de que arranque la competición.

“Espero con ilusión el futuro. Es realmente emocionante. Me siento una novata de nuevo y estoy muy feliz. Trataré de disfrutar, llegar al final y aprender mucho”, amplió.

Laia Sanz analizó también su decisión de pasarse a las cuatro ruedas: “Creo que después de 11 Dakar en moto fue suficiente. Conseguí más de lo que podría haber imaginado y estoy orgullosa de ello. Obviamente echaré de menos la moto, pero no echaré de menos los madrugones (para salir a las etapas)”, declaró.