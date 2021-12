La reacción de Rocío Flores a las declaraciones de Lara Sajén asegurando que Olga Moreno no es feliz

12-11-2021 Rocío Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Distanciada de Olga Moreno por las declaraciones que hizo sobre su separación de Antonio David Flores en diferentes medios de comunicación, Lara Sajén vuelve a la carga y a través de una exclusiva en la revista Lecturas habla de la que fuera su íntima amiga durante 'Supervivientes'.



Confesando que su amistad se rompió porque "Marta López malmetió" entre ambas, la artista confiesa que no ve a Olga feliz. "No creo que lo sea porque son muchas cosas las que le han pasado en poco tiempo" asegura en la revista, desvelando que la sevillana se vio obligada "a tomar decisiones por su familia" por las diferentes informaciones que salieron a la luz de Antonio David a su regreso del reality.



Y es que Lara mantiene que Olga podría ser conocedora de las presuntas deslealtades de su marido ya que, durante su estancia en Honduras, "ella no desmentía el tema de las infidelidades como desmentía el tema de los malos tratos, cuando sacaba la garra y defendía a Antonio David".



Unas polémicas declaraciones sobre las que Olga - alejada del foco mediático estas navidades - guarda silencio y sobre las que le hemos preguntado a Rocío Flores. Tan discreta y esquiva como siempre que los reporteros la pillan en sus viajes de Madrid a Málaga por trabajo, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha respondido a Lara Sajén con la más absoluta indiferencia: "No tengo nada que decir de verdad".



