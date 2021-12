La patronal alemana amenaza con una demanda contra el alza del salario mínimo

El ministro de Trabajo alemán, Hubertus Heil, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Andreas Gora / POOL

Berlín, 30 dic (EFE).- La patronal alemana Gesamtmetall ha amenazado con interponer una demanda contra el alza, por ley, del salario mínimo interprofesional de los actuales 9,60 euros por hora a 12 euros, al considerar que con ello se atenta contra la autonomía de los acuerdos laborales.

"Nuestro problema es el camino hacia ello. Tal y como el Gobierno lo plantea lo considero una violación de la autonomía de los acuerdos laborales", dijo el presidente de la patronal alemana de los sectores metalúrgico y electrotécnico, Rainer Dulger en declaraciones que recoge la revista "Der Spiegel".

Alemania solo introdujo un salario mínimo interprofesional en la legislatura pasada cuando se encomendó a una comisión independiente, con representación de la patronal, los sindicatos y expertos, la determinación de su monto.

Según el itinerario trazado por esa comisión el salario mínimo debe subir ya el 1 de enero a 9,82 euros por hora y el 1 de julio a 10,45 euros por hora.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, ha planteado hacer un aumento único, por ley, hasta los 12 euros el año próximo.

Esa ley fue calificada por Dulger como una violación de la promesa de que la comisión independiente sería la encargada del monto del salario mínimo y no el Gobierno.

"Si interponemos pasos jurídicos y cuándo y cómo lo haremos depende del momento en que se vaya a imponer el alza", dijo Dulger.

El aumento del salario mínimo interprofesional a 12 horas por hora fue una de las promesas centrales de la campaña del canciller Olaf Scholz.

Se calcula que el aumento favorecería a 8,6 millones de trabajadores.

Los partidos de Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), determinaron en su acuerdo de coalición que tras el aumento a 12 euros el tema del salario mínimo volvería a ser puesto en manos de la comisión.

Dulger subrayó que el problema no son los 12 euros por hora sino la violación de la autonomía de los acuerdos laborales y de la comisión del salario mínimo.

"La comisión no tiene sentido si desde la política se dice que ahora se sube a tanto el salario mínimo y luego la comisión puede volver a su trabajo", dijo Dulger.