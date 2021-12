La Bolsa de México cerrará 2021 con subida cercana al 20 por ciento

Bolsa de Valores de México en una imagen de archivo. EFE/Jorge Núñez

Ciudad de México, 30 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) obtuvo este 2021 su mejor rendimiento anual desde 2010 con una subida cercana al 20 %, superando sus máximos históricos en más de 10 ocasiones, aunque lo hizo en medio de la salida de empresas de alto perfil y una sequía de ofertas públicas iniciales (OPI).

El resultado de este año, a falta de dos sesiones para conocerse el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en el cierre anual del viernes, se suma al desempeño también positivo de 2020, cuando terminó con un alza anual de 1,21 % y un nivel de 44.066,88 puntos a pesar de la volatilidad que causó la pandemia.

Tan solo el martes pasado, el IPC alcanzó durante un momento de la jornada un nuevo máximo histórico de 53.630,53 puntos.

"Durante el año, el comportamiento del IPC estuvo impulsado por la recuperación económica, lo que permitió que en el segundo trimestre las empresas mostraran resultados por encima de lo esperado llevando al IPC a registrar nuevos máximos históricos", expuso Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base.

PERO EN MEDIO DE SALIDAS

Pese al rendimiento, "el mercado de capitales de México está enfrentando una situación complicada", advirtió Siller.

Mientras en 2000 había 172 empresas listadas en la BMV, ahora hay 144 compañías, lo que implica una contracción del 16,28 % en los últimos 20 años.

"La debilidad del mercado bursátil mexicano se da en un contexto de incertidumbre, lo que suele alejar a los inversionistas. Lo anterior comenzó desde la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México en 2018, lo que resultó en un cambio de tendencia a la baja para el IPC", explicó Siller.

Entre las empresas que han anunciado o considerado su salida están la papelera Bio Pappel, la lechera Lala, la energética IEnova, General Seguros, Maxcom Telecomunicaciones, y Fortaleza Materiales y Elementia Materiales, del sector de la construcción.

En particular, sacudió la posible salida del banco Santander tras la oferta pública de adquisición (OPA) en la que la matriz española abonó 340,7 millones de euros para elevar su participación en la filial mexicana del 91,64 % al 96,16 %.

“La oferta no contempla la parte de desliste, es una decisión que ya tomará nuestra casa matriz. Si deciden hacer el desliste, la razón es muy válida, la razón es que yo creo que no está reconociendo el mercado el valor que estamos teniendo”, argumentó Héctor Grisi, director general de Santander México, en su conferencia de fin de año.

REZAGO MEXICANO

Además, México sumó cuatro años sin una nueva oferta pública inicial, después de la última que realizó Grupo México Transportes en 2017.

"Llevamos cuatro años sin emisiones importantes en las bolsas de valores. Tenemos un mercado potencial enorme", lamentó Marcos Martínez, presidente del Grupo BMV, en su rueda de prensa de cierre de 2021.

El líder de la bolsa pidió mejorar las condiciones en 2022, incluyendo beneficios fiscales y que el Gobierno mexicano agilice los trámites.

"No hemos encontrado en nuestro país en 20 años una forma de que se detone ese potencial que tiene México, el país está rezagado en términos de cuánto vale su mercado bursátil, respecto a otros países latinoamericanos, como Brasil", observó.

EL EMPUJE

Pese a los retos, 27 de las 35 empresas del IPC cerraron en terreno positivo, destacó Siller, del Banco Base.

La panificadora Grupo Bimbo mostró el mejor desempeño, mientras que la emisora con mayor retroceso fue la minera Industrias Peñoles (-29.95%), a pesar de haber ganado 69,91 % en 2020.

La analista destacó que el sector de consumo básico, que representa la mayor ponderación del indice, un 31,96 %, mostró un rendimiento de 18,56 %.

Mientras que las mayores ganancias se concentraron en el sector de consumo discrecional, que creció más del 32 %, aunque solo representa únicamente el 1,29 % del IPC.