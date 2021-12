Knot de BCE estima que tasa puede comenzar a subir a inicio 2023

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo estará listo para un aumento de las tasas de interés a principios de 2023, después de finalizar las compras de bonos restantes a fines del próximo año, dijo el miembro del Consejo de Gobierno Klaas Knot.

“Todos los cambios están en camino a terminar con la compra de bonos restantes para fines del próximo año, y cuando se haga, la tasa de política monetaria podría subir a principios de 2023”, dijo al periódico holandés Trouw en una entrevista publicada el jueves.

Cuando se le preguntó si sus colegas en Fráncfort tenían un marco de tiempo similar en mente, Knot dijo que “tendremos que ver, pero creo que sí. Mucho dependerá de cómo se desarrolle la economía el próximo año, un año es largo”.

A principios de este mes, el BCE confirmó que retiraría su programa de compra de bonos pandémicos, pero que expandiría temporalmente un antiguo programa de flexibilización cuantitativa para amortiguar la transición.

La percepción de Knot fue compartida por su compañero miembro del Consejo de Gobierno Robert Holzmann, que dirige el banco central de Austria y tiene una postura igualmente restrictiva.

Otros grandes bancos centrales están endureciendo la política monetaria más rápidamente. La Reserva Federal ha duplicado el ritmo del retiro del estímulo, y el Banco de Inglaterra a principios de este mes elevó sorpresivamente la tasa, siendo el primero entre los principales bancos centrales desde que golpeó la pandemia, debido a una inflación “más persistente”.

Por el momento, es probable que la variante ómicron tenga poca influencia en los precios el próximo año, dijo Knot, pero si el impacto es mayor, cree que el BCE está listo para cambiar su política más rápido de lo planeado actualmente.

El jefe del banco central holandés dijo que a su juicio los riesgos de una inflación persistente son un poco mayores que la visión de la autoridad monetaria con sede en Fráncfort. Varios encargados de política monetaria ponen en duda la probabilidad de que la inflación se desacelere a exactamente 1,8% en 2023 y 2024, según pronostica el BCE.

Aun así, el jefe del banco central italiano, Ignazio Visco, dijo en una entrevista publicada el jueves con La Stampa que los riesgos para las estimaciones de inflación del BCE “no son solo hacia arriba”.

