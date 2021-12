Jordi Sánchez protagoniza Señor, dame paciencia:"La comedia puede ayudar contra tonterías como la homofobia o xenofobia"

30-12-2021 Jordi Sánchez protagoniza la serie Señor, dame paciencia SOCIEDAD CULTURA



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Este domingo 2 de enero ATRESplayer PREMIUM estrena 'Señor, dame paciencia', continuación en formato serie de la película homónima lanzada en 2017. Jordi Sánchez vuelve a meterse en la piel de Gregorio, un hombre conservador y lleno de prejuicios que pierde todo su dinero, su trabajo y su piso en el barrio Salamanca y queda a merced de sus hijos.



"El hecho de ser un personaje tan intransigente, ultraconservador, que en un momento dado va aprendiendo, pide perdón y se disculpa, eso a la gente le gusta mucho", comenta Sánchez en una entrevista concedida a Europa Press. "Al final, para no quedarse solo porque se da cuenta de que se ha equivocado, pide perdón. Que la gente evolucione y aprenda a la gente le parece muy tierno", agrega sobre el éxito de la película.



La familia del protagonista está formada por Carlos (Félix Gómez), casado con Pablo; Goyito (Adam Jezierski), fan de los cómics y los videojuegos; Alicia (Carol Rovira), una activista; y Sandra (Norma Ruiz), enfocada en el ecologismo. "De la película se puede aprender que hay que cambiar, que esa no es forma de ir por el mundo. Tienes que aprender a ver que hay otras realidades tan buenas o mejores que la tuya", destaca Sánchez.



Además, el intérprete subraya el poder de la comedia a la hora de transformar la sociedad. "Es una herramienta más para hablar de estas cosas y si se hace bien puede ayudar a que la gente se quite estas tonterías de la cabeza como son la homofobia o la xenofobia", esgrime. "El que tiene un problema de este tipo es un enfermo. La comedia es un arma muy buena para hacer estas cosas", opina.



"CADA ÉPOCA TIENE SUS MIERDAS"



El artista, que contrajo coronavirus durante el rodaje de la serie y pasó más de un mes ingresado en la UCI, mira con optimismo el futuro de la industria. "Habrá que seguir con las medidas y tendremos que seguir trabajando. Nos acostumbraremos a trabajar con mascarilla y con el palo por la nariz todas las mañanas, no hay otra. Cada época tiene sus mierdas y nos ha tocado esto", afirma.



Carlos Librado, Santi Cuquejo, Jorge Suquet, Darío Paso, Mafalda Carbonell y Lucía Ramos completan el elenco de Señor, dame paciencia. Jacobo Martos, Miguel Albaladejo y Juanma R. Pachón son los directores de la serie. La ficción, creada por Juan Ramón Ruiz de Somavía y Benjamín Herranz, contará con ocho capítulos de 50 minutos de duración.