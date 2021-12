Israel.- Un antiguo secretario de Netanyahu habría destruido documentos antes del traspaso de poderes, según 'Haaretz'

El diario apunta a una grabación en la que Braverman confirma los hechos, algo desmentido por él mismo



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El antiguo secretario de Gabinete del ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu habría admitido la destrucción de documentos en su oficina antes del traspaso de poderes a Naftali Bennett tras el acuerdo en junio para formar un Gobierno de coalición que puso fin a sus doce años consecutivos de mandato.



Una grabación obtenida por el diario 'Haaretz' recoge a Tzahi Braverman afirmando que sacó documentos de la caja fuerte y los entregó a su 'número dos'. "Le dije que los destruyera inmediatamente. Los destruyó y ahí acabó todo", dice, según esta grabación.



Otras personas que trabajaron en la oficina de Netanyahu habían señalado previamente que los documentos fueron destruidos antes de que el primer ministro cediera el cargo a Bennett, si bien Braverman ha negado la veracidad de estas informaciones.



"No pasó. Todas mis acciones durante el transcurso de mis tareas fueron legales y cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y un pecado ante la verdad", ha recalcado. Por su parte, el Likud de Netanyahu ha dicho que se trata de "noticias falsas".



En esta línea, la formación derechista ha argumentado que Braverman hablaba de documentos personales y copias de documentos oficiales, no documentos originales, al tiempo que ha recordado que estos últimos están igualmente archivados de forma digital.



En esta línea, el Likud ha citado directamente al periodista que ha publicado las informaciones y ha destacado que es hijo de un parlamentario de la actual coalición de Gobierno. "Esperamos que 'Haaretz' publique una disculpa inmediata por esta información falsa", ha zanjado.



El diario israelí ya informó en junio de que documentos guardados en cajas fuertes en la oficina de Netanyahu fueron destruidos antes de la toma de posesión de Bennett, si bien hasta ahora no se ha determinado el alcance de estas supuestas acciones o el contenido de estos informes.



Por su parte, Nir Hefetz, antiguo asesor de medios de Netanyahu que está testificando en uno de los juicios por supuesta corrupción contra 'Bibi', aseguró que el ex primer ministro "tritura todo". "Si hay una lista de la compra, la pasa también por la trituradora de documentos", manifestó.



'Bibi', que se ha convertido en la primera persona en la historia en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro de Israel, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por el fiscal general, Avichai Mandelblit.