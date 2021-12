Hernández les pide a los hondureños cuidarse ante la variante ómicron

Imagen de archivo del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. EFE/Manuel Moncada

Tegucigalpa, 29 dic (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hizo este miércoles un llamamiento a sus compatriotas a que se cuiden de la variante ómicron de la covid-19, porque "no es un juego".

"Ómicron no es un juego, cuidémonos en estas fiestas. Vacunémonos y protejamos a nuestra familia y a los demás. Este es compromiso de todos los ciudadanos", indicó el gobernante en un mensaje en la red social Twitter.

Según fuentes médicas, la variante ómicron ya está en Honduras, por los síntomas que están presentando algunos de los nuevos pacientes que han contraído la mortal enfermedad de la covid-19.

Desde que la pandemia se comenzó a expandir en el país centroamericano, en marzo de 2020, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha registrado 10.434 muertos y 379.402 contagios.

Luego de que la variante de la ómicron apareció en África, en noviembre, las autoridades sanitarias hondureñas han venido haciendo nuevos llamamientos a la población que todavía no se ha vacunado, a que lo haga lo antes posible por el grave peligro que representa.

En Honduras, país con 9,5 millones de habitantes, han sido aplicadas 9 millones de vacunas, entre primeras, segundas y dosis de refuerzo, pero hay muchas personas que no han recibido ni una, al parecer por indiferencia, según el Sinager.

La jornada de inmunización comenzó en febrero, y a partir de enero de 2022, según lo que prevén las autoridades sanitarias, se comenzará a vacunar a los niños de 5 a 11 años.