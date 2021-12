Hace 20 años nadie imaginaba en Grecia los problemas que traería el euro

Billetes de euro en una imagen de archivo. EFE/Cristóbal García

Atenas, 30 dic (EFE).- Cuando el 1 de enero de 2002 el euro comenzó a circular en Grecia nadie podía imaginar los problemas que acabaría teniendo el país con la nueva divisa, lejos estaban todavía las noticias sobre datos falsificados o la amenaza del grexit.

Las imágenes del momento muestran al entonces primer ministro griego, Kostas Simitis, retirando con entusiasmo sus primeros euros de un cajero automático.

A pesar de tener durante 169 años el dracma en sus manos, la ciudadanía se unió al entusiasmo, consciente de que la nueva moneda iba a traer muchas facilidades a un país que vive predominantemente del turismo.

Esta opinión positiva iría fluctuando a lo largo de los años, como en muchos otros países, sobre todo en tiempos de inflación.

En 2009 todo empezó a derrumbarse. El nuevo ministro de Finanzas griego, Yorgos Papakonstantinu, asiste en octubre a su primer Eurogrupo e informa de que el déficit griego para ese año no será del 6 % del PBI como había anunciado a Bruselas tan solo 17 días antes el Gobierno anterior de Konstantinos Karamanlís, sino del 12,5% del PBI, o sea más del doble.

Grecia había estado falseando sus estadísticas desde 2000, con el objetivo de cumplir los criterios de convergencia requeridos (uno de ellos era el déficit) y no quedarse así fuera del club selecto de los países miembros del euro.

Se desata el pánico entre las instituciones y países europeos y las bolsas internacionales empiezan a temblar.

Seis meses después el nuevo primer ministro, Yorgos Papandréu, anuncia la entrada de Grecia en el primer programa de rescate financiero, con severos recortes a todos los niveles. Le seguirían dos rescates mas, cada uno de ellos firmado por un nuevo primer ministro.

Según datos de Eurostat, el ingreso medio disponible de un trabajador griego cayó más del 40 % durante el periodo entre 2009 y 2014.

En pleno debate sobre la salida del euro y el pulso con los acreedores del nuevo Gobierno izquierdista liderado por Alexis Tsipras, más de un 60 % de los griegos se pronuncian en referéndum contra la firma de un tercer rescate. Tsipras, sin embargo, acaba plegándose y lo firma, lo que a medio plazo también él acabaría pagando en las urnas.

A pesar de que los griegos eran contrarios al rescate, no estaban a favor de abandonar la moneda europea, y en una encuesta realizada en ese tumultuoso verano de 2015, tres cuartas partes de la población se manifestó partidaria de mantener el euro.