Guy Ritchie instalará al este de España el campamento base de su nuevo film

Petrer (España), 30 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Petrer, al este de España, informó este jueves de que esta localidad acogerá el campamento base del rodaje de una película del director, productor y guionista de cine británico Guy Ritchie, autor de filmes como "Aladdin", "Sherlock Holmes" y "King Arthur: Legend of the Sword", entre otros.

La productora Nogal Film, SL ha solicitado al Ayuntamiento de Petrer por registro la autorización para rodaje cinematográfico.

Concretamente, la productora necesita ocupar todo el espacio del aparcamiento del campo de fútbol municipal del Barxell para establecer el campamento base de la película de Guy Ritchie, "provisionalmente llamada 'The Interpreter' y que está protagonizada por el estadounidense Jake Gyllenhaal, conocido por su papel principal de vaquero en 'Brokeback Mountain'", según informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Aunque se desconocen las localizaciones de la comarca en las que se rodarán las imágenes, el campamento base, con las caravanas de actores, de maquillaje y peluquería, de oficina, de baños, camiones ligeros y pesados, furgonetas de carga y de traslado de personal y grupos electrógenos, estará en Petrer, según el comunicado.

La solicitud tramitada por la productora de cine no especifica, de momento, las localizaciones donde se rodarán las escenas del film de Guy Ritchie, también mundialmente conocido porque estuvo casado con la cantante Madonna.

"Lo que sí han revelado son algunos detalles de la trama, con Gyllenhaal interpretando al sargento John Kinley, quien en su último periodo de servicio en Afganistán se asocia con el traductor local Ahmed para inspeccionar la región", señaló la nota de prensa del Consistorio.

"Al parecer -dijo-, el director de la cinta se sintió inspirado a contar esta historia después de diversas conversaciones con soldados y los traductores que arriesgan sus vidas para ayudarlos".

Según el comunicado del Ayuntamiento, "la película contará con la producción ejecutiva de STXfilms, también su distribuidora en Estados Unidos, con Ritchie listo para dirigir el proyecto, además de escribirlo junto a sus habituales Ivan Atkinson y Marn Davies".