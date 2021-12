Fútbol/Segunda.- (Previa) El Almería vuelve a la acción y el derbi canario huele a 'play-off'

25-11-2021 Almería DEPORTES LALIGA



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Almería retoma la defensa de su liderato con un duelo el día dos de enero ante el Cartagena, en una jornada 22 de LaLiga SmartBank a caballo entre 2021 y 2022 que trae el derbi entre Tenerife y la UD Las Palmas con los amarillos buscando el 'Top 6'.



El conjunto andaluz no pudo jugar su último partido por los positivos en coronavirus del Lugo pero aún mantiene, con un partido menos, un buen colchón al frente de la clasificación, seis y siete puntos sobre Eibar y Tenerife.



Confiados en que el parón no cambie una racha que no conoce la derrota desde hace más de dos meses, el Almería recibe a un Cartagena que con 30 puntos se permite soñar incluso con entrar en la zona de promoción para celebrar el Año Nuevo.



Mientras, el Eibar juega este viernes 31 ante una Real Sociedad B que es segunda por la cola. El gran derbi será el que se dispute en el Heliodoro Rodríguez López, con un Tenerife en racha y en plena pelea por el ascenso directo y una Las Palmas que quiere cambiar su suerte con una victoria que vale más de tres puntos.



Los de Gran Canaria están con 31 puntos, igualados con el sexto, un Girona que visita al Huesca. Mientras, la Ponferradina y el Valladolid, ambos con 37, buscarán apretar por el segundo puesto ante el Real Oviedo y el Leganés.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 22.



-Viernes 31.



Real Oviedo - Ponferradina 14:00.



Burgos CF - Amorebieta 16:00.



Eibar - R. Sociedad B 16:15.



-Domingo 2.



Almería - Cartagena 14:00.



Real Valladolid - Leganés 14:00.



Sporting de Gijón - Lugo 16:00.



Huesca - Girona 18:15.



Mirandés - Real Zaragoza 18:15.



Fuenlabrada - UD Ibiza 21:00.



Tenerife - Las Palmas 21:30.



-Lunes 3.



Alcorcón - Málaga 21:00.