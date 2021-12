Fútbol/Premier.- El United cierra el 2021 de Premier con victoria fácil

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Manchester United se impuso (3-1) al Burnley este jueves en el cierre de la jornada 20 de la Premier, la última de 2021, un triunfo cómodo en Old Trafford para seguir en la persecución al 'Top 4' de la clasificación.



Los 'red devils' hicieron los tres tantos en los primeros 35 minutos, con McTominay, el hombre del partido, Mee en propia puerta tras una buena jugada de Sancho y Cristiano Ronaldo. Lennon recortó distancias, pero no sufrió el United ante un rival en zona de descenso.



El cuadro de Manchester iguala así al West Ham, quinto, con un partido menos, con 31 puntos, aún con trabajo a recuperar para dar caza a la zona de Liga de Campeones. McTominay fue un peligro constante desde la frontal, haciendo el 1-0 y también protagonista en el 3-0.



El rechace a un buen disparo suyo lo aprovechó Cristiano para hacer el gol que también andaba buscando. El Burnley no supo inquietar o sacar las dudas que aún asoman en los 'red devils', en especial en defensa, y el United sumó de tres para cerrar la Premier por 2021. El primer día del 2022 volverá el fútbol inglés.



- JORNADA 20.



-Martes.



Crystal Palace - Norwich 3-0.



Southamton - Tottenham 1-1.



Watford - West Ham 1-4.



Leicester - Liverpool 1-0.



Arsenal - Wolves Aplazado.



Leeds United - Aston Villa Aplazado.



-Miércoles.



Chelsea - Brighton 1-1.



Brentford - Manchester City 0-1.



-Jueves.



Everton - Newcastle Aplazado.



Manchester United - Burnley 3-1.