Empleados de JPMorgan y Citi comenzarán 2022 trabajando en casa

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. ofrecerá a sus empleados la opción de trabajar desde casa en las primeras semanas de 2022. Por su parte, Citigroup Inc. está animando a su personal a iniciar sesión de forma remota, a medida que más empleadores de Wall Street reaccionan al aumento de las infecciones covid-19.

Los bancos anunciaron sus políticas en memorandos al personal este jueves.

