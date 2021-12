El pianista cubano José María Vitier, Premio Nacional de Música de su país

El pianista cubano José María Vitier, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

La Habana, 30 dic (EFE).- El pianista y compositor cubano José María Vitier recibió este jueves el Premio Nacional de Música 2021 "por su obra y dedicación a enaltecer los mejores valores de la cultura nacional", informaron medios locales de prensa.

Vitier (La Habana, 1954) es "un excelente pianista y compositor, músico muy completo e integral, cuya obra abarca desde lo popular hasta lo culto, desde el jazz y la canción hasta las formas clásicas de la música de cámara, orquestal y coral", reseñó el jurado, según el diario oficial Granma.

"El premio me deja muy agradecido. Es algo que me conmueve y que me compromete cada vez más con la música de mi país", indicó Vitier.

El artista ha compuesto más de 30 fonogramas por los cuales recibió en dos oportunidades el Gran Premio al mejor disco del año en el país, y su sello está presente en la banda sonora de películas cubanas como "Fresa y Chocolate" (1993) y "Un paraíso bajo las estrellas" (1999).

Vitier es hijo de los poetas Cintio Vitier y Fina García Marruz, y su hermano Sergio —quien falleció en 2016— también fue uno de los grandes exponentes de la música en la isla caribeña.

El Premio Nacional de Música, instituido en 1997 y concedido por el Instituto Cubano de la Música, es el más importante galardón que se otorga cada año a personalidades destacadas en esa manifestación artística, vivas y residentes en Cuba, por el conjunto de su obra en los campos de la creación y la interpretación.

NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.