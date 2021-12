El nuevo alcalde de Nueva York descarta volver a los cierres y al teletrabajo

El nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 30 dic (EFE).- El nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, que asumirá su cargo el 1 de enero, descartó este jueves tajantemente volver a los cierres o al teletrabajo ante el aumento exponencial de casos de covid y abogó por una mayor extensión de las vacunas y las mascarillas para luchar contra el virus.

"No podemos volver a cerrar Nueva York", "hay que mantener nuestra ciudad abierta", repitió en varias ocasiones Adams en una rueda de prensa destinada a explicar cuáles van a ser las medidas de lucha contra la covid-19 y su variante ómicron.

Ayer, la cantidad de positivos alcanzó un nuevo récord (más de 67.000) y el porcentaje de positividad se acercó al 19 % de los test practicados, un porcentaje que se ha estabilizado gracias, entre otras cosas, a que el número de pruebas no para de crecer en la ciudad.

La vacunación es obligatoria para los funcionarios públicos en Nueva York y Adams no descartó imponer para ellos también la dosis de refuerzo, sin dar fechas, pero se mostró reacio a hacer obligatoria la vacuna para el sector privado, y en cualquier caso descartó pedir medidas punitivas para los trabajadores que se nieguen a vacunarse.

También descartó volver al teletrabajo para los funcionarios públicos, y aunque dijo que la medida se puede reconsiderar, dijo ser partidario de que los trabajadores salgan de sus casas hacia sus empleos por lo que eso significa de dar vida a un sistema económico que funciona con la movilidad humana.

El nuevo alcalde lanzó numerosos mensaje se apoyo al comercio y dijo que las medidas que se tomen contra el virus "no deben ser devastadoras para los negocios".

En la misma línea, rechazó la idea de cancelar espectáculos y más específicamente los teatros y los musicales de la mítica calle de Broadway, que definió como "un símbolo que aporta miles de millones a la ciudad" y que necesita que "enviemos un señal de que estamos abiertos y somos seguros".

"Queremos las luces encendidas en Broadway", subrayó, y anunció una visita en las próximas horas en este céntrico barrio del espectáculo como señal de apoyo a todo el sector.

En resumen, abogó por reforzar la vacunación, la red de puntos callejeros de test de covid, el envió de "millones de test rápidos" a domicilio y el reparto masivo de dos millones de mascarillas de alta calidad.

"Vacunas más test, esa es la fórmula", insistió, y propuso entre bromas imprimir camisetas con ese mensaje, siempre con la idea de que "Nueva York esté a la vanguardia del país y del mundo en esta lucha".