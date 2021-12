El Ministerio de Educación de Turquía cierra sus puertas al líder opositor

EFE/ Stringer/Archivo

Ankara, 30 dic (EFE).- La puerta del Ministerio de Educación de Turquía ha sido cerrada con una cadena este jueves para no dejar entrar al principal líder de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, jefe del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP).

Previamente, el titular de la cartera, Mahmut Ozer, se había negado a concederle a Kliçcdaroglu la cita que éste le había pedido para abordar la forma en que el Gobierno nombra a los profesores, pues la oposición denuncia evidencias de que no se hace por los méritos de los candidatos, como debiera ser.

Destaca que los aspirantes a cargos docentes que obtuvieron las mejores notas en los exámenes escritos para ser contratados en el sector público no pasaron luego los exámenes orales.

Según los partidos de la oposición, fueron eliminados para favorecer a los candidatos vinculados al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Para plantear esta cuestión y pese a la negativa obtenida del ministro, Kiliçdaroglu se dirigió hoy al Ministerio, pero cuando llegó a las 13.00 hora local (11.00 GMT) encontró la puerta principal encadenada.

"Si se usurpa el derecho de una persona y esta usurpación se hace por orden de Palacio, es mi deber oponerme. ... Verán cómo nos enfrentamos a los que cometen injusticias", declaró el político socialdemócrata a los periodistas que se encontraban en el lugar.

"Cuando hay nepotismo, es mi deber oponerme a él. Ayer puse el grito en el cielo. Vi que los que obtuvieron 90, 95 puntos en el examen (escrito) fueron eliminados en la entrevista.... Es injusto para nuestros niños", dijo Kiliçdaroglu, añadió.