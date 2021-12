El Dakar del futuro empieza en 2022

Varios técnicos trabajan en el coche de Joan Lascorz Moreno y su copiloto Miguel Puertas Herrera, durante la revisión técnica de vehículos previa a la competición del Rally Dakar 2022, este jueves, en Arabia Saudí. EFE/Biel Aliño

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del Dakar, afronta en 2022 “el inicio de una historia grande”, en palabras del director de la prueba, David Castera, al incorporar a una gran marca como Audi con un vehículo híbrido y contar con protagonismo de los biocombustibles que pueden llegar a contaminar un 80 por 100 menos que los combustibles fósiles.

“Es el inicio de una historia grande. Estoy esperando a 2026 cuando, en teoría, los 30 primeros deberían ser con motores eléctricos; ese día será increíble”, comentó hace unas semanas Castera en una charla con medios españoles entre los que estuvo EFE.

El plan del Dakar, que arranca su edición del 2022 el 1 de enero en Yeda, es que en 2030 todos los vehículos participantes sean eléctricos, por ello agradeció la apuesta de una gran marca como Audi de presentarse con un proyecto que lo apoye.

“Es muy importante para nosotros. Tenemos a una marca enorme con un presupuesto y un desarrollo grande. Y lo más importante que lo hacen en el espíritu que queremos nosotros para el Dakar del futuro”, comentó.

“Son ellos los primeros que han dado este paso. Con el motor eléctrico, aunque haya un motor térmico que vaya a dar la electricidad, es el inicio de la historia porque en el futuro nosotros queremos que todos los vehículos se muevan con un motor eléctrico”, subrayó.

El 2022 supondrá así el primer paso del bautizado como ‘Dakar Future’, para no quedarse atrás respecto a principales categorías automovilísticas que llevan años compitiendo con motores híbridos como la Formula 1 el Mundial de Rally o el Mundial de Resistencia, entre otros, y la Formula E como máximo exponente con sus coches eléctricos.

Eso sí, el Dakar pone sobre la mesa un reto mayúsculo como es la resistencia. por lo que Audi será un agitador de la 44ª edición de la prueba, a pesar de que ellos mismos se descartan para la victoria aunque cuenten con dos de los mejores pilotos posibles como el español Carlos Sainz o el francés Stéphane Peterhansel; de 59 y 56 años y con tres y 14 títulos del Dakar, respectivamente.

Una experiencia que buscó la marca alemana para entender la tecnología híbrida aplicada a un Dakar que para ganarlo has de tener tres cosas: ser bueno, tener suerte y fiabilidad; y esto último, con largas etapas en condiciones extremas del desierto se testeará este 2022.

Además cuentan con un problema añadido: el peso. La batería supone un quebradero de cabeza para los ingenieros de cara a igualarse en este apartado con sus grandes competidores -Toyota y Bahrain Raid Xtreme-, superándoles en unos 100 kilos.

Todo esto, unido a promesas incumplidas, hizo que Sainz se quejara públicamente del trato recibido por ASO y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en la rueda de prensa oficial antes del inicio de la prueba.

“Personalmente estoy un poco decepcionado con las normas. En principio nos dijeron que íbamos a tener algunas ventajas y finalmente hemos tenido desventajas apostando por esta tecnología. Incluso habiendo hecho un gran esfuerzo económico por ello Pero ojalá sea una gran carrera y disfrutemos de este Dakar”, comentó.

El piloto español se refirió a que les prometieron ventaja en cuanto a potencia y recorrido de la suspensión al apostar por un vehículo híbrido que finalmente no se han cumplido.

El Audi RS Q e-tron cuenta con hasta cuatro kilómetros de cable, dos motores eléctricos que empujan los dos ejes (trasero y delantero) y uno térmico que, junto a otro eléctrico, se encarga de generar energía extra; el coche más sofisticado que ha pisado el Dakar.

Además, la cita más importante del año dentro de los rally-raid, cuenta con el auge de los biocombustibles como otra muestra de evolución de cara a ese “horizonte 2030” en el que está previsto que todas las categorías compitan con prototipos de bajas emisiones.