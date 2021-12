DDHH.- Un total de 22 misioneros fueron asesinados en 2021 en el mundo

21-10-2021 Una misionera alcoyana en Mozambique busca ayuda para equipar contra el covid un hospital desde el que atienden a 9.000 enfermos de SIDA POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD AVAN



ROMA, 30 (EUROPA PRESS)



Un total de 22 misioneros han sido asesinados en 2021 en el mundo, según datos de la Agencia Fides, que recuerda que en los últimos 20 años 536 han perdido la vida ejerciendo su labor. África es el continente más peligroso para ellos.



En este último ejercicio, han sido asesinados 13 sacerdotes, tres religiosos (un hombre y dos mujeres), seis laicos. En cuanto a la división continental, el mayor número se registra en África, donde fueron asesinados 11 misioneros (siete sacerdotes, dos religiosos y dos laicos); seguido de América, con siete misioneros asesinados (cuatro sacerdotes, un religioso y dos laicos); Asia, donde fueron asesinados tres misioneros (un sacerdote y dos laicos); y Europa, donde fue asesinado un sacerdote.



Según explican desde la agencia Fides, desde hace algún tiempo, la lista anual no solo se refiere a misioneros 'ad gentes' en sentido estricto, sino que trata de registrar todos los cristianos católicos comprometidos de alguna manera en la actividad pastoral que murieron violentamente, no expresamente "por odio a la fe".



Por eso, en el informe no utilizan el término "mártires". "Como lo demuestra la escasa información que se pudo recabar sobre sus biografías y sobre las circunstancias de su muerte, los misioneros asesinados no destacaron por sus obras, sino que simplemente daban testimonio de su fe en contextos de violencia, de conflicto social, de desigualdad, de explotación y de degradación moral y ambiental, donde la opresión del más fuerte sobre el más débil es una regla única, sin ningún respeto por la vida humana, por los derechos y por cualquier tipo de autoridad", señala el informe de la Agencia Fides.



En este sentido, aseguran que fueron conscientes de todo y en muchas ocasiones habían nacido en esa misma tierra donde morían, por lo que conocían bien dónde estaban y no eran ingenuos.