Cuba supera el millar de casos activos de la covid-19

Transeúntes caminan por un Boulevar en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 30 dic (EFE).- Cuba superó este jueves el millar de casos activos con la covid-19 (1.016) y anunció que a partir del 5 de enero todos los viajeros deberán presentar un resultado negativo de PCR 72 horas antes de tomar un vuelo, entre otras medidas.

La cantidad de personas confirmadas con el virus no sobrepasaba las 1.000 desde finales de noviembre, según los datos oficiales.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) confirmó este jueves 328 nuevos contagios y un fallecido por complicaciones asociadas a la enfermedad, en otra jornada con un incremento de positivos al SARS-Cov-2.

El aumento de los últimos días es significativo, tras los 241 casos de este miércoles, los 145 del martes, los 128 del lunes y los 122 del domingo.

El país caribeño acumula así 965.571 casos y 8.322 muertes desde el primer enfermo, notificado en marzo del año pasado, informó el Ministerio de Salud.

Las provincias Pinar del Río y La Habana, ambas ubicadas al occidente, mostraron la mayor cantidad de nuevos enfermos con 69 y 60, respectivamente.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias reajustaron los protocolos sanitarios. A partir de enero, además de presentar PCR negativo, los viajeros deben mostrar un certificado de vacunación con las dosis completas de la vacuna aplicada.

Además, los extranjeros que arriban a Cuba como estudiantes, becados, técnicos y colaboradores deberán realizar una cuarentena de ocho días, y se les realizará un PCR al séptimo día de su arribo, precisó el Ministerio de Salud.

En Cuba, que no forma parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, más de 9,6 millones de personas -casi el 86 % de los 11,2 millones de habitantes- recibieron las tres dosis de las vacunas nacionales contra el coronavirus: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.