Crudo registra racha más larga de alzas seguidas desde febrero

(Bloomberg) -- El petróleo subió el jueves mientras el mercado sopesaba una serie de interrupciones del suministro frente a las menores cuotas de importación de China, el mayor comprador de crudo del mundo.

El crudo West Texas Intermediate cerró el jueves con un alza del 0,6%, sumando un séptimo día de aumentos para completar la racha ganadora más larga de los últimos 10 meses. Los precios del petróleo han subido en el último mes desde la caída inicial de fines de noviembre, cuando los temores a un bloqueo económico mundial debido a la variante ómicron sacudieron los mercados.

“Ese repunte refleja el reconocimiento de que la actividad económica sigue siendo bastante fuerte a pesar del evidente empeoramiento de la pandemia”, dijo Pavel Molchanov, analista de Raymond James & Associates Inc. “El comportamiento de los consumidores y la economía en general está en buena forma y, en última instancia, eso es lo que más importa para la demanda de petróleo”.

El crudo está en camino de registrar el mayor avance anual en más de una década, ya que el mercado ignora en gran medida la aparición de la variante ómicron del virus. Las vacunas aceleraron la reapertura de las economías, impulsando el avance del crudo.

Además, el aumento de los precios del gas natural estimuló una mayor demanda de productos derivados del petróleo, mientras que la OPEP+ continúa aportando suministros adicionales por goteo al mercado. Goldman Sachs Group Inc. prevé que los precios del petróleo seguirán subiendo el próximo año.

La falta de reacción del mercado a la variante ómicron “es un buen augurio para la demanda al inicio de 2022”, según Jens Pedersen, analista sénior de Danske Bank A/S. “Además, sugiere que la OPEP+ tomó la decisión correcta de mantener sus planes de normalizar aún más la producción”.

El Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, se reunirán la próxima semana para evaluar el estado del mercado y revisar la política de suministro hasta 2022. Este año, el grupo restableció la capacidad interrumpida a un ritmo gradual, argumentando que conviene adoptar un enfoque cauteloso. La consultora JBC Energy estima que los miembros de la OPEP aumentaron su producción en 195.000 barriles por día en diciembre, liderados por el aumento de Arabia Saudita.

Al principio de la sesión, el crudo estuvo bajo presión, ya que China recortó la cantidad de cuota de importación otorgada a las refinerías privadas y favoreció a los procesadores complejos en su intento de reformar el sector. Pekín concedió 109 millones de toneladas, un 11% menos que el año pasado, en el primer lote para 2022, según representantes de las empresas que recibieron la notificación de los permisos.

La caída de los precios frenó el reciente repunte provocado por una serie de cortes de suministro en Ecuador, Libia y Nigeria, aunque el miércoles se reanudaron los flujos desde la terminal nigeriana de Forcados. Las reservas de crudo de Estados Unidos también se redujeron por quinta semana consecutiva, según los datos de la Administración de Información de Energía publicados el miércoles.

