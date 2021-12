Coronavirus.- Bolivia confirma que el vicepresidente no se ha vacunado porque "confía" en la medicina tradicional

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Gobierno de Bolivia, Jorge Richter, ha confirmado que el vicepresidente, David Choquehuanca, no se ha vacunado contra la COVID-19 porque "tiene confianza" en la medicina tradicional, después de días de especulaciones sobre si el 'número dos' de la Administración de Luis Arce había recibido el suero.



Richter ha detallado en una entrevista en la televisión boliviana que, por el momento, no existen "registros" de que Choquehuanca se haya vacunado contra la enfermedad, según ha recogido el diario 'Página Siete'.



En esta línea, ha señalado que si se vacuna en los próximos días, el Gobierno tendrá conocimiento de ello. Además, ha indicado que, si no se inmuniza, "las restricciones lo van a alcanzar", ya que desde el sábado será necesario llevar el certificado de vacunación o una prueba PCR realizada como máximo 48 horas antes y con resultado negativo para ingresar a ciertas instalaciones públicas y privadas.



Informaciones sobre el Choquehuanca no está vacunado han surgido en los últimos días, lo que ha llevado al Gobierno y otros sectores a pedirle que se inmunice contra la COVID-19. Hasta este momento, Choquehuanca se ha mantenido hermético sobre el asunto, a diferencia del presidente Arce, que ha recibido la vacuna contra la COVID-19 de manera pública.



A principios de este año, con los planes de vacunación contra la COVID-19 ya en marcha en multitud de países, Choquehuanca reivindicó la medicina natural como tratamiento para la enfermedad. En concreto, recomendó consumir infusiones de plantas medicinales conocidas "milenariamente" por los pueblos indígenas originarios para combatir las enfermedades.



A raíz de la pandemia, hierbas como el eucalipto, wira wira, manzanilla o matico subieron de precio en los puestos de venta del centro de La Paz y llegó a hacerse difícil encontrar este tipo de productos en la zona, como ocurre en ocasiones con los medicamentos.