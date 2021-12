Chile.- Una iniciativa popular a favor del aborto libre se tramitará en la Convención Constitucional de Chile

08-03-2020 Marcha feminista convocada por la Coordinadora 8M, en Plaza Italia, Santiago de Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE STR/AGENCIAUNO



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La iniciativa popular 'Será ley', impulsada por varios grupos feministas en Chile, ha alcanzado las 15.000 firmas necesarias para que su propuesta pueda ser tramitada y defendida en la Convención Constitucional, siendo la primera en incluirse en el debate del órgano constituyente.



La Convención Constitucional ha informado de ello en su cuenta oficial de Twitter: "La coordinadora y el coordinador de la Comisión de Participación Popular comentaron que la iniciativa popular de norma 'Será ley' alcanza los 15.000 patrocinios y se convierte en la primera que podría incluirse en el debate constitucional".



La iniciativa surgió en agosto de 2021, cuando 30 organizaciones feministas respondieron a la llamada de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Red Con las Amigas y en la Casa y Corporación Humanas, y formaron la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.



Su objetivo es "reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas", tal y como reza un comunicado de la organización.



"Como Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile, buscamos solucionar el problema de la falta de garantías para la interrupción voluntaria del embarazo. La existencia de la Ley 21.030 en tres causales no brinda solución integral a la cuestión del aborto, tanto en términos de magnitud como en cuanto a quién corresponde la decisión", ha señalado el grupo, según informa 'Biobío Chile'.



Hace un mes, el 30 de noviembre, la Cámara de Diputados de Chile rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, por lo que el proyecto quedó archivado, ante la ausencia, en aquel momento, de varios diputados de la oposición.



Con 65 votos a favor, 62 en contra y una abstención, el proyecto no salió adelante, ya que se necesitaba una mayoría absoluta del pleno, quedando archivada e imposibilitando que se vuelva a debatir en esta legislatura, informó el diario 'El Mercurio'.



La propuesta fue elaborada en 2018, aunque no logró avances significativos hasta diciembre de 2020, coincidiendo con la aprobación del aborto libre en Argentina tras horas de debate y una votación muy ajustada en la que finalmente los partidarios del proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas recabaron los apoyos necesarios.



Con la nueva ley, las mujeres argentinas de más de 16 años pueden abortar de manera legal durante las 14 primeras semanas de gestación tras firmar un consentimiento informado por escrito.