Chamanes peruanos vaticinan: Rusia y EEUU solucionarán conflictos y vuelve Lula a Brasil

Lima, 30 Dic 2021 (AFP) - En lo alto de un cerro sagrado de Lima, chamanes peruanos provistos de hojas de coca, espadas y ollas de cerámica con fuego pronosticaron que Rusia y Estados Unidos solucionarán sus conflictos y que la pandemia continuará con nuevas variantes.Vestidos con atuendos tradicionales, indígenas andinos, de la selva y de la costa de Perú, rogaron el miércoles al 'Tayta Inti' (Padre Sol) y a la 'Pachamama' (Madre Tierra) con las fotografías del presidente estadounidense Joe Biden, de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski. "Hemos visualizado que la invasión de Rusia a Ucrania no se va a realizar porque se va a llegar a un diálogo con Estados Unidos que va a llegar en buenos términos", dijo a la AFP el chamán Walter Alarcón, presidente de la Organización de Chamanes del Perú. "No hemos visto conflicto entre ambos países, va a ver diálogo, conversación", agregó Alarcón tras azotar con flores amarillas y rociar ayahuasca con perfumes sobre las fotografías de los presidentes.Sobre unas coloridas mantas extendidas encima de la tierra pusieron naranjas, mandarinas, bananas y manzanas. Además, utilizaron granos de maíz y otros cereales andinos para dibujar los números del año 2022.Uno de los chamanes sopló una caracola a modo de trompeta, lo que inició la ceremonia matinal en este "apu" (santuario) situado sobre las nubes que cubrían Lima.En el ritual, los curanderos también colocaron sobre unas piedras las fotografías del presidente venezolano Nicolás Maduro, el mexicano Andrés López Obrador y el chileno Sebastián Piñera.Además, llevaron la fotografía de la selección peruana de fútbol para darle buenas vibras en las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.- Con ayahuasca - Los chamanes manifestaron que durante su velada nocturna bebieron ayahuasca (yagé o vino de la muerte), una bebida tradicional de la Amazonía extraída de una liana del mismo nombre, también conocida como "soga de los espíritus", que produce efectos alucinógenos."Hemos visualizado que la trasmisión de mando de Piñera a Boric de tendencia izquierdista va a ser muy buena. Van a haber desacuerdos, pero al final el gobierno se va a mantener en Chile", manifestó Alarcón. "Maduro va a seguir gobernando, pero por poco tiempo. López Obrador va a pasar a la historia por su manera de gobernar", agregó.Los chamanes visualizaron que el próximo año la tendencia en los países de Latinoamerica será elegir candidatos de izquierda."Todos van a ser izquierdistas acá, ahora va a ingresar el hermano Lula de Brasil", declaró el chamán Félix Roldan. - Sin Castillo -La curandera Ana María Simeón aseguro que el presidente peruano, Pedro Castillo quien juramentó el 28 de julio, no continuará en el cargo por traiciones de sus allegados."Él se va a ver en la necesidad de salir. Las cosas se oscurecen para el presidente, muchos lo van a traicionar. No finalizamos el gobierno con él", indicó Simeón vestida de blanco y sombrero andino.Simeón señaló que en el 2022 aparecerán nuevas variantes del covid 19, pero no serán tan letales. - Al Mundial -Los chamanes aseguraron que la selección peruana ubicada en el quinto lugar de las clasificatoria sudamericanas logrará buenos resultados en sus últimos partidos entre enero y marzo para clasificar al Mundial de Catar 2022."Hemos visto que a la selección le va a ir muy bien, sí clasifica al Mundial", aseguró Alarcón."La selección está en altos y bajos, pero nos vamos al Mundial, ", señaló Roldán. La escuadra incaica suma 17 puntos y ocupa temporalmente el quinto puesto, con igual cantidad de unidades que Colombia, cuarta por su mejor diferencia de goles (-1 por -5).Perú enfrentará el 27 de enero y el 1 de febrero, en la próxima doble fecha premundialista precisamente a Colombia como visitante, y a Ecuador como local.En marzo, enfrentará a Uruguay de visita, y de local a Paraguay.cm/gm/mr -------------------------------------------------------------