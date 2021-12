Fotografía de dos bolas de tenis. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Madrid, 30 dic (EFE).- Calendario deportivo de 2022:

.

ENERO

01-09. Tenis. Copa ATP, en Sydney.

02-14. Auto-Moto. Rally Dakar, en Arabia Saudí.

06. Atletismo. Cross Campaccio, en San Giorgio su Legnano (ITA)

09. Atletismo. Cross Memorial Muguerza, en Elgoibar.

09. Atletismo. 10 km de Valencia.

09-06 feb. Fútbol. Copa de África de Naciones, en Camerún

10-16. Patinaje artístico. Campeonatos de Europa, en Tallín.

12. Fútbol. Supercopa España, en Yeda. 1ª semifinal: Barcelona-Real Madrid.

13. Fútbol. Supercopa España, en Yeda. 2ª semifinal: Atlético de Madrid-Athletic Club.

13-30. Balonmano. Europeo masculino, en Hungría y Eslovaquia.

16. Fútbol. Final de la Supercopa de España, en Yeda.

16-23. Ciclismo. Vuelta al Táchira (VEN).

17. Fútbol. Gala de entrega de los premios The Best FIFA.

17-30. Tenis. Abierto de Australia, en Melbourne.

19-06 feb. Fútbol sala. Campeonato de Europa, en Países Bajos.

20-23. Automovilismo. WRC. 1ª prueba: Rally Montecarlo.

20-23. Golf. DP World Tour/Rolex Series: Campeonato Abu Dabi HSBC.

20-06 feb. Ciclismo. Vuelta a San Juan (Argentina).

22. Atletismo. Cross de Belfast

22. Atletismo. Reunión de Birmingham en pista.

22. Atletismo. Reunión de Manchester en pista.

22. Atletismo. Reunión de París en pista.

23. Atletismo. Cross de los Almendros en Flor, en Albufeira (Portugal)

23. Ciclismo. Clásica de la Comunidad Valenciana.

26. Atletismo. Reunión de Cottbus en pista.

26-29. Ciclismo. Challenge Mallorca.

27. Fútbol. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Zona Conmebol y Concacaf.

27-30. Golf. DP World Tour/Rolex Series: Slync.io Dubai Desert Classic.

28. Atletismo. Reunión de Karlsruhe en pista

28-29. Automovilismo. Fórmula E. Diriyah ePrix, en Riad (Arabia Saudí).

29. Atletismo. Millrose Games, en Nueva York

29-30. Ciclismo. Mundiales de ciclocrós, en Fayetteville (EEUU)

29-30. Automovilismo. 24 Horas de Daytona.

29-06 feb. Fútbol sala. Copa América, en Río de Janeiro.

29-30. Olimpismo. Comisión Ejecutiva del COI, en Pekín.

30. Fútbol. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Zona Concacaf

30. Atletismo Cross Cinque Mulini, en San Vittore Olona (Italia)

30. Atletismo. Maratón de Osaka

30. Atletismo. Campeonatos de España de marcha en ruta, en Lepe

30. Atletismo. Campeonatos de España de cross individual, en Jaén

31. Motociclismo. Shakedown de Moto GP en Sepang (Malasia)

.

FEBRERO

01. Fútbol. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Zona Conmebol

01-02. Olimpismo. 139 Sesión del COI, en Pekín (China)

02. Fútbol. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Zona Concacaf

02-06. Ciclismo. Volta a la Comunidad Valenciana.

03-12. Fútbol. Mundial de Clubes, en Emiratos Árabes Unidos

03. Atletismo. Reunión de Ostrava en pista.

04-20. Olimpismo. Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

04. Atletismo. Reunión de Berlín en pista.

05. Atletismo. Reunión de Glasgow en pista.

05. Rugby. Campeonato de Europa: España-Países Bajos.

05-06. Motociclismo. Pruebas IRTA para MotoGP en Sepang (Malasia)

05-19 mar. Rugby. Torneo Seis Naciones.

05-06. Atletismo. Sudamericanos de marcha, en Lima.

06. Atletismo. Copa de Europa de clubes de cross, en Oeiras (POR)

06. Atletismo. Medio Maratón de Granollers.

08. Atletismo. Reunión de Sabadell en pista.

11-13. Baloncesto. Copa Intercontinental, en El Cairo.

11-13. Motociclismo. Pruebas IRTA para MotoGP en el circuito de Mandalika (Indonesia).

11-13. Voleibol. Copa de la Reina. Final (sede por determinar).

12. Atletismo. Cross de Eldoret (KEN).

12. Atletismo. Reunión de Dortmund en pista.

12. Atletismo. Reunión de Metz en pista.

12. Automovilismo. Fórmula E. Ciudad de México.

12. Rugby. Campeonato de Europa: Rusia-España.

13. Fútbol americano. LVI Super Bowl, en Inglewood (California, EEUU).

13. Ciclismo. Clásica de Almería.

14-19. Tiro con Arco. Europeos en pista cubierta, en Lasko (Eslovenia).

15. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final, ida: PSG-Real Madrid y Sporting Lisboa-Manchester City.

15-19. Bádminton. Europeos por equipos, en Lahti (Finlandia).

16. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final. Ida: Inter Milán-Liverpool y Salzburgo-Bayern Múnich.

16-20. Ciclismo. Vuelta a Andalucía.

17. Fútbol. Liga Europa. Dieciseisavos de final. Ida: Zenit-Betis, Barcelona-Nápoles, Leipzig-Real Sociedad y Sevilla-Dinamo Zagreb

17. Fútbol. Liga Conferencia. Dieciseisavos de final. Ida.

17. Atletismo. Reunión de Lievin en pista.

17-20. Baloncesto. Copa del Rey, en Granada.

17-23. Fútbol (F). La selección femenina se enfrenta a Inglaterra, Canadá y Alemania en la Arnold Clark Cup.

19-20. Automovilismo. Extreme E. Neom, Arabia Saudí.

19-21. Motociclismo. Test para Moto2 y Moto3 en Portimao (POR)

19. Atletismo. Mundiales de cross, en Bathurst (Australia).

19. Atletismo. Reunión de Birmingham en pista.

20. Atletismo. Reunión de Dusseldorf en pista.

20. Atletismo. Maratón de Sevilla .

20. Atletismo. Campeonatos de España Medio Maratón y 5 km, en Paterna.

20. Motociclismo. Mundial motocross MX-GP. Matterley Bassin, Gran Bretaña.

20. Baloncesto. NBA. All Star.

20-26. Ciclismo. Tour de los Emiratos Árabes Unidos.

20-26. Tenis WTA 1000 Doha

21-01 mar. Baloncesto. Ventanas FIBA masculinas clasificatorias para Mundial 2023.

22. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final. Ida: Villarreal-Juventus y Chelsea-Lille.

22. Atletismo. Reunión de Torun (Polonia) en pista.

23. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final. Ida: Atlético de Madrid-Manchester United y Benfica-Ajax

23-25. Automovilismo. F1. Primeros entrenamientos de pretemporada, en el circuito de Barcelona-Cataluña.

24. Fútbol. Liga Europa. Dieciseisavos de final. Vuelta: Real Sociedad-Leipzig, Dinamo Zagreb-Sevilla, Betis-Zenit y Nápoles-Barcelona

24. Fútbol. Liga Conferencia. Dieciseisavos de final. Vuelta

24-27. Automovilismo. WRC. 2ª prueba: Rally Suecia.

25. Fútbol. Liga Europa y Liga Conferencia. Sorteo de octavos de final.

25-27. Atletismo. Campeonatos de España en pc, en Orense

25-27. Voleibol. Copa del Rey. Final (sede por determinar)

26. Ciclismo. Omloop Het Nieuwsblad.

27. Rugby. Campeonato de Europa: España-Rumanía.

28. Tenis. Copa Davis Eliminatorias clasificación

.

MARZO

01-09. Fútbol. Conmebol sub-17 femenina, en Uruguay.

02. Atletismo. Reunión de Madrid en pista.

04-05. Atletismo. Mundiales de marcha por equipos, en Mascate (Omán).

04-06. Motociclismo. GP Qatar.

04-13. Olimpismo. Juegos Paralímpicos de Invierno, en Pekín (China)

05. Ciclismo. Strade Bianche, en Italia.

06-13. Ciclismo. París-Niza.

06. Atletismo Cross de Cáceres.

06. Atletismo. Maratón de Bilbao.

06. Atletismo. Reunión de Fayeteville en pista.

06. Motociclismo. MUndial motocross. Argentina.

07. Atletismo. Reunión de Belgrado en pista.

07-13. Ciclismo. Tirreno-Adriático.

08. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final. Vuelta: Bayern Múnich-Salzburgo y Liverpool-Inter Milán

09. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final. Vuelta: Manchester City-Sporting Lisboa y Real Madrid-PSG.

09-20. Tenis. Masters 1.000 y WTA 1.000 Indian Wells (EEUU)

10. Fútbol. Liga Europa. Octavos de final. Ida.

10. Fútbol. Liga Conferencia. Octavos de final. Ida.

10-12. Automovilismo. F1. Segundos y últimos entrenamientos pretemporada en el circuito de Sakhir, en Baréin.

12-13. Atletismo. Copa de Europa de lanzamientos, en Leiria (POR)

13. Ciclismo (F). Ronde van Drenthe, en Países Bajos.

13. Rugby. Campeonato de Europa: España-Portugal.

15. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final. Vuelta: Ajax-Benfica y Manchester United-Atlético de Madrid

16. Fútbol. Liga de Campeones. Octavos de final. Vuelta: Lille-Chelsea y Juventus-Villarreal.

16-20. Esquí alpino. Finales Copa del Mundo, en Méribel (descenso y superG) y Courchevel (eslalon y gigante).

17. Fútbol. Liga Europa. Octavos de final. Vuelta

17. Fútbol. Liga Conferencia. Octavos de final. Vuelta

18. Fútbol. Liga de Campeones, Liga Europa y Liga Conferencia. Sorteo de cuartos de final y semifinales.

18-20. Automovilismo. Fórmula Uno. 1ª prueba: GP de Baréin.

18-20. Atletismo. Mundiales en pista cubierta, en Belgrado

18-20. Motociclismo. GP Indonesia.

19. Ciclismo. Milán-San Remo.

19. Atletismo. 10 Km Villa de Laredo.

20. Ciclismo (F). Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio.

20. Motociclismo. Mundial motocross. Prueba por anunciarse.

20. Rugby. Campeonato de Europa: Georgia-España.

20-27. Tiro. Europeos 10m, en Hamar (Noruega).

21-27. Ciclismo. Volta a Cataluña

21-27. Patinaje artístico. Mundiales, en Montpellier (Francia).

22-03 abr. Tenis. Masters 1.000 y WTA 1.000 Miami (EEUU)

22-23. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos de final. Ida

23. Ciclismo. Brujas-De Panne.

23-27. Golf. WGC-Dell Technologies Match Play, en Austin (EEUU)

24. Fútbol. Fase clasificación Mundial Qatar. Zonas Conmebol y Concacaf

24. Ciclismo (F). Clásica Brujas-La Panne.

24-25. Fútbol. Repescas UEFA de clasificación para el Mundial. Semifinales

24-27. Baloncesto. Copa de la Reina, en Valencia.

25-27. Automovilismo. Fórmula Uno. 2ª prueba: GP Arabia Saudí.

25-27. Balonmano. Fase final de la Copa del Rey, en Antequera.

25-27. Fútbol Sala. Eurocopa femenina, en Gondomar (Portugal)

25. Ciclismo. E3 SaxoBank Classic

27. Fútbol. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Zona Concacaf

27. Ciclismo. Gante-Wevelgem masculina y femenina.

27. Motociclismo. Mundial motocross. Oss (Países Bajos).

27-09 abr. Ajedrez. Europeo individual, en Podcetrtek (Eslovenia).

28-29. Fútbol. Repescas UEFA de clasificación para el Mundial. Finales

29. Fútbol. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Zona Conmebol

30. Fútbol. Fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Zona Concacaf

30-31. Fútbol. Liga Campeones femenina. Cuartos de final. Vuelta

30. Ciclismo. A Través Flandes

31. Fútbol. Mundial de Qatar 2022. Sorteo de la fase final.

31-03 abr. Golf (F). Chevron Championship (major).

.

ABRIL

01-03. Motociclismo. GP Argentina. Termas de Río Hondo.

01. Halterofilia. Europeos, en Sofía (por confirmarse)

02. Atletismo. Milla Internacional de Bilbao.

02. Atletismo. GP Marcha de Podebrady (CZE).

02. Ciclismo. G.P. Miguel Induráin.

03. Ciclismo. Tour de Flandes masculino y femenino.

03. Remo. Regata Oxford-Cambridge.

03. Atletismo. Medio Maratón de Madrid.

03. Atletismo. Campeonatos de España de trail, en Zahara de la Sierra (Cádiz).

04-09. Ciclismo. Vuelta al Paìs Vasco/Itzulia.

04-10. Lucha. Europeos, en Budapest.

05-06. Fútbol. Liga de Campeones. Cuartos de final. Ida

06-24. Fútbol. Conmebol sub-20 femenina, en Chile

07. Fútbol. Liga Europa. Cuartos de final. Ida

07. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos de final. Ida.

07-10. Golf. Masters, en el Augusta National. Primer 'major' del año.

07-12. Fútbol. Partidos de clasificación para el Mundial femenino 2023

08-10. Automovilismo. Fórmula Uno. 3ª prueba: GP Australia.

08-10. Motociclismo. GP de las Américas (Austin).

08-10. Baloncesto. Fase final de la Euroliga femenina.

09. Atletismo. Campeonatos de España de la Milla en ruta, en Breña Baja (Tenerife).

09. Atletismo. GP Marcha de Varsovia.

09. Turf. Gran National.

09-10. Automovilismo. Fórmula E. Roma.

09-17. Tenis. Masters 1.000 ATP Montecarlo.

10. Ciclismo. Amstel Gold Race masculina y femenina.

10. Motociclismo. Superbike. MotorLand Aragón.

10. Motociclismo. Mundial Motocross. Trentino (Italia).

12-13. Fútbol. Liga de Campeones. Cuartos de final. Vuelta

14. Fútbol. Liga Europa. Cuartos de final. Vuelta

14. Fútbol. Liga Conferencia. Cuartos de final, vuelta.

17. Atletismo. Milla de Avilés.

16. Ciclismo. Paris-Roubaix femenina.

17. Ciclismo. Paris-Roubaix masculina.

18-24. Tenis. Torneo Barcelona Open Banc Sabadell ATP

19-04 may. Baloncesto. Euroliga masculina. Playoffs.

20. Ciclismo. La Flecha Valona masculina y femenina.

21. Baloncesto. Liga femenina playoffs.

21-24. Automovilismo. WRC. 3ª prueba: Rally de Croacia

22-24. Automovilismo. Fórmula Uno. 4ª prueba: GP Emilia Romaña. Imola (Italia).

22-24. Motociclismo. GP Portugal. Portimao.

23-24. Fútbol. Liga de Campeones femenina. Semifinales. Ida

23-25. Atletismo. GP Marcha de Taicang (CHN)

23. Fútbol. Final de la Copa del Rey.

24. Motocross. Superbike. TT Assen (Países Bajos).

24. Atletismo. Maratón de Madrid

24. Ciclismo. Lieja-Bastoña-Lieja masculina y femenina.

24. Motociclismo. Mundial motocross. Kegums (Letonia).

25-30. Bádminton. Europeos, en Vantaa (Finlandia).

26-01 may. Ciclismo. Tour de Romandía

26-27. Fútbol. Liga de Campeones. Semifinales. Ida

28. Fútbol. Liga Europa. Semifinales. Ida

28. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales. Ida.

28-08 may. Tenis. Masters 1.000 Madrid, ATP y WTA

28-01 mayo. Fútbol Sala. Fase final de la Liga de Campeones

29-01 may. Motociclismo. GP España. Jerez.

29-01 may. Balonmano (F). Fase final de la Copa de la Reina.

29-01 may. Judo. Campeonatos de Europa, en Sofía.

30-01 mayo. Fútbol. Liga de Campeones femenina. Semifinales. Vuelta

30. Automovilismo. Fórmula E. Mónaco.

.

MAYO.

01. Ciclismo. Eschborn-Fráncfort.

01. Motociclismo. Mundial motocross. Orlyonok (Rusia).

03-04. Fútbol. Liga de Campeones. Semifinales. Vuelta

05. Fútbol. Liga Europa. Semifinales. Vuelta.

05. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales. Vuelta

05-08. Polideportivo. 8ª Conferencia Mundial sobre Mujer y Deporte, en Auckland (Nueva Zelanda)

05-08. Golf (F). Madrid Ladies Open.

06-08. Automovilismo. Fórmula Uno. 5ª prueba: GP Miami (EEUU).

06-21. Boxeo. Mundiales femeninos, Estambul.

06-29. Ciclismo. Giro Italia.

07. Atletismo. GP Marcha de Rio Maior (POR)

07-08. Automovilismo. Extreme E. Cerdeña, Italia

08-15. Tenis. Masters 1.000 y WTA 1.000 Roma

11-15. Kárate. Europeos, en Gaziantep (Turquía)

12. Baloncesto. Comienza la final de la Liga Femenina.

13. Atletismo. Diamond League. Primera reunión, en Doha.

13-14. Automovilismo. Rally Islas Canarias.

13-15. Motociclismo. GP Francia. Le Mans.

13-29. Natación. Campeonatos del Mundo, en Fukuoka (Japón).

14. Atletismo. Félix Sánchez Classic, en Santo Domingo

14-15. Automovilismo. Fórmula E. Berlín.

14-15. Triatlón. Series Mundiales. Hamburgo (Alemania).

15. Atletismo. Reunión de Páduz (Italia).

15. Motociclismo. Mundial motocross. Riola Sardo (Italia).

15-20. Polideportivo. Sportaccord, cumbre mundial de Sport Business, en Ekaterimburgo (Rusia)

17-26 jun. Baloncesto. Playoffs de la Liga Endesa (cuartos, semifinales y final).

18. Fútbol. Liga Europa. Final. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla

19-22. Automovilismo. WRC. 4ª prueba: Rally de Portugal.

19-22. Golf. Campeonato US PGA, en Tulsa (EEUU). Segundo 'major' del año.

19-22. Taekwondo. Europeos, en Manchester (Reino Unido).

20-22. Automovilismo. Fórmula Uno. 6ª prueba: GP España.

20-22. Atletismo. Campeonato Iberoamericano, en La Nucía y Torrevieja.

20-22. Motociclismo. Mundial trial. Motegi (Japón).

21. Atletismo. Diamond League. Reunión de Birmingham (GBR).

21-28. Vela. Mundiales de Láser.

21-31. Boxeo. Europeos masculinos, en Ereván.

22. Fútbol. Liga de Campeones femenina. Final. Estadio Juventus de Turín

22-05 jun. Tenis. Torneo de Roland Garros (ATP y WTA)

22. Motociclismo. Superbike. Estoril (Portugal).

25. Fútbol. Liga Conferencia. Final. Estadio Arena Kombetare de Tirana.

25. Atletismo. Meeting Iberoamericano, en Huelva

26-28. Kárate. Panamericanos, en Curaçao

26-29. Piragüismo. Europeos eslalon, en Liptovsky Mikulas (SVK)

27-29. Automovilismo. Fórmula Uno. 7ª prueba: GP Mónaco.

27-29. Motociclismo. GP Italia. Mugello.

27-29. Baloncesto. Euroliga Final a Cuatro masculina, en Berlín

28. Fútbol. Liga de Campeones. Final. En San Petersburgo.

28. Atletismo. Diamond League. Reunión de Eugene (EEUU)

28. Atletismo. GP Marcha Los Cantones, en La Coruña 28. Atletismo. Copa de Europa de 10.000, en Pace (FRA)

28-29. Atletismo. Reunión de pruebas combinadas de Götzis (AUT)

29. Automovilismo. 500 Millas de Indianápolis.

29. Motociclismo. Mundial motocross. Arroyomolinos (España).

.

JUNIO

01. Fútbol. 'Finalissima' entre Italia y Argentina, campeones de la Euro 2020 y de la Copa América 2021. En Londres

02-05. Golf (F). Abierto de EEUU femenino (major).

02-08. Fútbol. Liga de Naciones 2022/23. Jornadas 1 y 2

02-05. Automovilismo. WRC. 5ª prueba: Rally de Italia.

02-05. Golf. Campeonatos de España femenino y masculino.

03-05. Motociclismo. GP Cataluña. Montmeló.

03. Atletismo. Memorial Szewinska, en Bydgoszcz (Polonia)

04. Atletismo. Reunión de Andújar (Jaén)

04. Automovilismo. Fórmula E. Yakarta.

04-05. Atletismo. Reunión de pruebas combinadas de Arona (Tenerife)

05-12. Ciclismo. Critérium de la Dauphiné.

05. Atletismo. Diamond League. Reunión de Rabat

05. Motociclismo. Mundial motocross. Ernée (Francia).

06-12. Tiro con arco. Europeos, en Múnich.

07-10. Vóley Playa. Campeonato del Mundo, en Roma

08-14. Fútbol. Liga de Naciones 2022/23. Jornadas 3 y 4.

09. Atletismo. Diamond League. Golden Gala, en Roma

10-12. Automovilismo. Fórmula Uno. 8ª prueba: GP Azerbaiyán.

11-12. Automovilismo. 24 Horas de Le Mans.

11-12. Motociclismo. Mundial trial. Sant Julià de Lória (Andorra)

11-12. Triatlón. Series Mundiales. Leeds (Reino Unido).

12-19. Ciclismo. Tour de Suiza.

12. Motociclismo. Superbike. Misano (Italia).

12. Motociclismo. Mundial motocross. Teutschenthal (Alema ia).

13-14. Fútbol. Repescas intercontinentales de clasificación para el Mundial de Qatar: Asia-Conmebol y Concacaf-Oceanía

15-19. Gimnasia. Europeos de rítmica, en Tel Aviv (Israel)

16-07 jul. Ajedrez. Torneo de Candidatos, en Madrid.

16-19. Golf. Abierto de EEUU, en Brookline. Tercer 'major' del año.

16. Atletismo. Diamond League. Bislett Games, en Oslo

17-19. Automovilismo. Fórmula Uno. 9ª prueba: GP Canadá.

17-19. Motociclismo. GP Alemania. Sachsenring.

18. Atletismo. Diamond League. Reunión de París.

18. Atletismo. Continental Tour. Reunión de Madrid, en Vallehermoso

18-19. Motociclismo. Mundial trial. Lourdes (Francia).

22-25. Golf. Campeonato de Europa Individual Masculino, en El Saler.

23-26. Automovilismo. WRC. 6ª prueba: Rally Safari de Kenia

23-26. Golf (F). Campeonato PGA femenina (major).

24-26. Atletismo. Campeonatos de España, en Nerja

24-26. Motociclismo. GP TT Assen (Países Bajos).

24-26. Triatlón. Mundiales se sprint y relevos, en Montreal.

24-05 jul. Polideportivo. Juegos Deportivos Bolivarianos, en Valledupar (Colombia)

25-05. Polideportivo. XIX Juegos Mediterráneos, en Orán (Argelia)

25-26. Triatlón. Series Mundiales. Montreal (CAN).

26. Motociclismo. Mundial motocross. Yakarta (Indonesia).

26-07. Polideportivo. XXXI Universiada de verano, en Chengdu (China)

27-05 jul. Baloncesto. Ventanas FIBA masculinas clasificatorias para Mundial 2023.

27-09 jul. Tenis. Torneo de Wimbledon (ATP y WTA)

29. Atletismo. Reunión Diputación de Cáceres, en Plasencia.

30. Atletismo. Diamond League. Bauhaus Galan, en Estocolmo

.

JULIO

01-04. Atletismo. Juegos Mediterráneos, en Orán

01-03. Automovilismo. Fórmula Uno. 10ª prueba: GP Gran Bretaña.

01-17. Hockey hierba. Mundial femenino organizado conjuntamente por España y Países Bajos en Tarrasa y Amsterdam.

01-24. Ciclismo. Tour de Francia.

02. Atletismo. Reunión de Ordizia

02. Automovilismo. Fórmula E. Vancouver (Canadá).

02-03. Motociclismo. Mundial trial. Comblain au Pont (Bélgica)

03. Motociclismo. Mundial motocross. Semarang (Indonesia).

04-07. Atletismo. Europeos sub-18, en Jerusalén.

05-10. Vela. Europeos 49er, 49erFX y Nacra17, en Aarhus, Dinamarca.

06-31. Fútbol. Eurocopa femenina Inglaterra 2022.

07-10. Golf. DP World Tour/Rolex Series: Abierto de Escocia.

07-17. Polideportivo. Juegos Mundiales, en Birmingham (EE.UU.)

08-10. Automovilismo. Fórmula Uno. 11ª prueba: GP Austria.

08-10. Motociclismo. GP Finlandia. KymiRing.

08-10. Motociclismo. Mundial trial. Neunkirchen (Alemania)

08-30. Fútbol. Copa América femenina, en Colombia

09-10. Automovilismo. Extreme E. Escocia o Senegal.

09-10. Triatlón. Series Mundiales. Hamburgo (Alemania).

12-20. Halterofilia. Panamericanos, en Bogotá (Colombia)

14-17. Automovilismo. WRC. 7ª prueba: Rally de Estonia.

14-17. Golf. Open Británico, en St. Andrews. Cuarto y último 'major' del año.

15-23. Esgrima. Mundiales, en El Cairo.

15-24. Atletismo. Campeonatos del Mundo, en Eugene (Oregón, EEUU)

16-17. Automovilismo. Fórmula E. Nueva York.

17. Motociclismo. Superbike. Donington Park (Reino Unido).

17. Motociclismo. Mundial motocross. Loket (Rep. Checa).

21-24. Golf (F). Campeonato Evian femenino (major).

22-24. Automovilismo. Fórmula Uno. 12ª prueba: GP Francia.

24-30. Atletismo. Festival Olímpico de la Juventud Europea, en Banska Bystrika (POL)

24-31. Ciclismo (F). Tour de Francia femenino.

24. Motociclismo. Mundial motocross. Lommel (Bélgica).

25-04. Polideportivo. XVII Juegos de la Mancomunidad, en Birmingham (Reino Unido)

26-31. Piragüismo. Mundiales eslalon, en Augsburgo (Alemania).

29-31. Automovilismo. Fórmula Uno. 13ª prueba: GP Hungría.

30-05 ago. Ciclismo. Tour de Polonia

30. Ciclismo. Clásica de San Sebastián.

30. Atletismo. Diamond League. Reunión de Shanghai 1

30-31. Automovilismo. Fórmula E. Londres.

31. Motociclismo. Superbike. Most (Rep. Checa).

.

AGOSTO

01-06. Atletismo. Mundiales sub-20, en Cali (Colombia).

02-06. Ciclismo. Vuelta a Burgos.

03-07. Piragüismo. Mundiales sprint, en Halifax (Canadá).

04-07. Automovilismo. WRC. 8ª prueba: Rally de Finlandia.

04-07. Golf (F). Open Británico femenino (major).

05-07. Motociclismo. GP Gran Bretaña. Silverstone.

06. Atletismo. Diamond League. Reunión de Shanghai-2.

06-14. Tenis. Masters 1.000 Canadá

07-13. Judo. Mundiales, en Taskent.

10. Fútbol. Supercopa Europa. Estadio Olímpico de Helsinki.

10. Atletismo. Diamond League. Herculis, en Mónaco

10-28. Fútbol. Mundial femenino sub'20, en Costa Rica.

11-14. Ciclismo. Tour de Noruega.

11-14. Remo. Europeos, en Múnich (Alemania).

11-16. Ciclismo. Europeos de pista, en Múnich (Alemania).

11-18. Escalada. Europeos, en Múnich.

11-21. Gimnasia artística. Europeos, en Múnich (Alemania).

12-14. Triatlón. Europeos, en Múnich (Alemania).

13-14. Automovilismo. Fórmula E. Seúl.

13-21. Tenis. Masters 1.000 Cincinnati.

13-21. Tenis de mesa. Europeos, en Múnich (Alemania).

13-30. Toro. Mundiales, en Moscú.

14-21. Ciclismo. Europeos de carretera, en Múnich (Alemania).

14. Motociclismo. Mundial motocross. Litti-Kymiring, Finlandia

15-20. Tiro. Campeonatos de Europa, en Moscú.

15-21. Atletismo. Campeonatos de Europa, en Múnich (Alemania).

15-21. Voley playa. Europeos, en Múnich (Alemania).

18-20. Golf (F). Aramco Team Series-Sotogrande.

18-21. Automovilismo. WRC. 9ª prueba: Rally por anunciarse.

18-21. Piragüismo. Europeos de sprint, en Múnich (Alemania).

18-28. Ciclismo. Tour del Porvenir.

19-11 sep. Ciclismo. Vuelta a España.

19-20. Ciclismo. Europeos de bicicleta de montaña, en Múnich (Alemania).

19-21. Motociclismo. GP Austria. Red Bull Ring.

21. Ciclismo. Clásica Bemer.

21. Motociclismo. Mundial motocross. St. Jean d’Angely, Francia.

21-28. Bádminton. Campeonatos del Mundo, en Tokio.

22-30. Baloncesto. Ventanas FIBA masculinas clasificatorias para Mundial 2023.

24-28. Ciclismo. Mundiales de ciclismo de montaña, en Francia.

24-28. Ciclismo. Vuelta a Alemania.

26-28. Automovilismo. Fórmula Uno. 14ª prueba: GP Bélgica.

26. Atletismo. Diamond League. Athletissima, en Lausana

26-11 sep. Voleibol. Mundial masculino, en Rusia

27-10 sep. Waterpolo. Europeo, en Split.

28. Ciclismo. Clásica de Bretaña-Oeste Francia

29-04. Ciclismo. Tour del Benelux

29-11 sep. Tenis. Abierto Estados Unidos (ATPy WTA)

31-05 sep. Vela. Mundiales 49er, 49erFX y Nacra17, en Canadá.

31-08 sep. Vela. Mundial Formula Kite, en Weifang, China.

.

SEPTIEMBRE

01-18. Baloncesto. Eurobasket, en Praga, Tiflis, Berlín, Colonia y Milán.

02-04. Automovilismo. Fórmula Uno. 15ª prueba: GP Países Bajos.

02. Atletismo. Diamond League. Memorial Van Damme, en Bruselas

02-04. Motociclismo. GP San Marino. Misano.

02-06. Fútbol. Partidos de clasificación para el Mundial femenino 2023.

04. Motociclismo. Mundial motocross. Afyonkarahisar, Turquía.

07-08. Atletismo. Finales de la Diamond League. Weltklasse, en Zúrich

08. Ciclismo. Il Lombardia.

08-10. Golf. DP World Tour/Rolex Series: BMW PGA Championship, en Wentworth.

08-11. Automovilismo. WRC. 10ª prueba: Rally Acrópolis de Grecia.

08-11. Ciclismo (F). Challenge by La Vuelta femenina.

09. Ciclismo. G.P. Québec.

09-11. Automovilismo. Fórmula Uno. 16ª prueba: GP Italia (Monza)

10-11. Automovilismo. Extreme E. Antofagasta, Chile.

10-18. Lucha. Mundiales, en Belgrado.

10-18. Vela. Europeos 470, en Turquía.

10-25. Polideportivo. XIX Juegos Asiáticos, en Hangzhou (China)

11. Ciclismo. G.P. Montréal

11. Motociclismo. Superbike. Magny-Cours, Francia.

13-18. Ciclismo. Tour de Guangxi.

14-18. Gimnasia. Mundiales de rítmica, en Sofía (Bulgaria)

16-18. Motociclismo. GP Aragón. Motorland.

16-19. Motociclismo. Mundial trial. Ponte di Legno (Italia).

17-18. Atletismo. Reunión Decastar de pruebas combinadas de Talence (Francia).

18-25. Ciclismo. Mundiales de carretera, en Wollongong (Australia).

18-25. Remo. Mundiales, en Racice (Rep. Checa).

18. Motociclismo. Mundial motocross. Por anunciarse.

22-01 oct. Baloncesto. Mundial femenino, en Sydney.

22-27. Fútbol. Liga de Naciones 2022/23. Jornadas 5 y 6

22-30. Vela. Mundial Laser Radial, en Qingdao, China.

23-25. Automovilismo. Fórmula Uno. 17ª prueba: GP Rusia.

23-25. Motociclismo. GP Japón. Motegi.

23-25. Motociclismo. Mundial trial. Trial de las Naciones, en Monza (Italia).

23-15 octubre. Voleibol. Mundial femenino, en Holanda y Polonia.

24-04 oct. Vela. Europeos Formula Kite, en Grecia.

25. Motociclismo. Superbike. Barcelona-Cataluña.

27-10 oct. Tiro. Mundiales de Trap y Skeet, en Osijek, Croacia.

29-02 oct. Automovilismo. WRC. 11ª prueba: Rally de Nueva Zelanda.

29-02 oct. Golf (F). Estrella Damm Ladies Open presented by Catalunya.

30-02 sep. Automovilismo. Fórmula Uno. 18ª prueba: GP Singapur.

30-02 sep. Motociclismo. GP Tailandia. Buriram.

.

OCTUBRE

01. Halterofilia. Mundiales, en China (por confirmarse).

01-15. Polideportivo. Juegos Suramericanos, en Asunción (Paraguay)

02. Atletismo. Maratón de Londres

03-09. Tenis. Masters 1.000 Shanhai.

06-09. Golf. Open de España, en Madrid.

07-09. Automovilismo. Fórmula Uno. 19ª prueba: GP Japón.

08. Atletismo. Campeonato del Mundo de 50 km, en Sotillo de la Adrada (Ávila)

08-12. Rugby (F). Mundial femenino, en Nueva Zelanda.

09. Atletismo. Maratón de Chicago.

09. Motociclismo. Superbike. Portimao, Portugal.

09. Atletismo. Maratón de Lisboa.

09. Ciclismo. París-Tours.

11-30. Fútbol. Mundial sub-17 femenino, en India.

12-16. Ciclismo en pista. Mundiales, en Francia.

12-25. Tiro. Mundiales de carabina y pistola, en El Cairo.

13-16. Golf. Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, en Valderrama

14-16. Motociclismo. GP Australia. Phillip Island.

15-17. Atletismo. GP de Suzhou (CHN), última prueba del Circuito Mundial de Marcha.

17-21. Olimpismo. XXVI Asamblea General de ACNO, en Seúl (Corea del Sur)

20-23. Automovilismo. WRC. 12ª prueba: Rally de España.

21-23. Automovilismo. Fórmula Uno. 20ª prueba: GP EEUU (Austin)

21-23. Motociclismo. GP Malasia. Sepang.

22. Atletismo. Bilbao Night Marathon

22.9. Vela. Mundial 470, en Israel.

22-23. Triatlón. Series Mundiales. Chengdu (China).

23. Atletismo. Medio maratón Valencia Trinidad Alfonso.

23. Atletismo. Cross de Zornotza, en Amorebieta.

23. Motociclismo. Superbike. San Juan Villicum (Argentina).

23. Atletismo. Medio Maratón de la Mujer, en Madrid

28-30. Automovilismo. Fórmula Uno. 21ª prueba: GP México.

29-06 nov. Gimnasia artística. Mundiales, en Liverpool (Reino Unido).

30. Atletismo. Cross de Llodio

31-06 nov. Tenis. Masters 1.000 París

.

NOVIEMBRE

04-06. Ciclismo. Europeos de ciclocrós, en Namur (Bélgica).

04-06. Motociclismo. GP Comunidad Valenciana. Cheste.

04-20. Balonmano (F). Europeo femenino, en Podgorica, Skopje, Celje y Liubliana.

05. Atletismo. Marcha Atlética Espada Toledana.

06. Atletismo. Maratón de Barcelona.

06. Atletismo. Cross de San Sebastián.

06. Atletismo. Maratón de Nueva York

07-15. Baloncesto. Ventanas FIBA masculinas clasificatorias para Mundial 2023.

10-13. Automovilismo. WRC. 13ª y última prueba: Rally de Japón.

11-13. Automovilismo. Fórmula Uno. 22ª prueba: GP Brasil.

12-13. Atletismo. Campeonatos de España de cross por clubes, en Atapuerca.

13. Motociclismo. Superbike. Pertamina Mandalika, Indonesia.

13. Atletismo. Mundiales de Medio Maratón, en Yangzhou (China)

16-19. Gimnasia. Mundiales de trampolín, en Sofía (Bulgaria)

17-20. Golf. DP World Tour Championship, en Dubai.

18-20. Automovilismo. Fórmula Uno. 23ª y última prueba: GP Abu Dabi.

19-20. Atletismo. Cross de Itálica.

20-28. Baloncesto. Ventanas FIBA femeninas clasificatorias Eurobasket 2023.

21-18 dic. Fútbol. Mundial de Qatar 2022.

24-27. Golf (F). Andalucía Costa del Sol Open de España

25. Atletismo. Maratón de Abu Dabi.

26-27. Automovilismo. Extreme E. Punta del Este, Uruguay.

27. Atletismo. Cross de la Constitución, en Alcobendas.

.

DICIEMBRE

04. Atletismo. Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

11. Atletismo. Campeonatos de Europa de cross, en Turín.

14-18. Bádminton. Finales del Circuito Mundial, en China.

18. Atletismo. Cross de Venta de Baños.

18. Atletismo. Medio Maratón Sevilla-Los Palacios.

31. Atletismo. Carreras de San Silvestre. EFE

dep/sab