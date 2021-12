Bolsonaro agradece la ayuda argentina, pero dice que ahora "no sería necesaria"

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/ Joédson Alves

Brasilia, 30 dic (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, agradeció este jueves una oferta de ayuda presentada por el Gobierno argentino para atender la emergencia generada por las lluvias en el estado de Bahía, pero dijo que en este momento "no sería necesaria".

La ayuda ofrecida por el Gobierno de Alberto Fernández estaba destinada al estado de Bahía, que desde inicios de este mes sufre intensas lluvias que han causado al menos 24 muertos, dejado bajo el agua a decenas de ciudades y obligado a cerca de 100.000 personas a abandonar sus hogares.

Según explicó Bolsonaro en sus redes sociales, Argentina ofreció "asistencia de 10 hombres ('cascos blancos')" para colaborar "en el montaje de tiendas de campaña, selección de donaciones y asistencia psicosocial" a las personas afectadas por las inundaciones.

No obstante, dijo que "el fraterno ofrecimiento argentino" fue recibido "cuando las Fuerzas Armadas, en coordinación con Defensa Civil, ya estaban prestando ese tipo de asistencia", hasta con "tres helicópteros" militares.

"Por esa razón, la evaluación fue de que la ayuda argentina no sería necesaria en aquel momento, pero podría ser accionada, oportunamente, en caso de un agravamiento de las condiciones", apuntó.

También garantizó que el Gobierno brasileño "está abierto" a la ayuda internacional y que ya ha aceptado "donaciones de la Agencia de Cooperación de Japón", como "tiendas de campaña, colchones, mantas, botellas plásticas y purificadores de agua".

Las inundaciones en Bahía han coincidido con unas vacaciones de Bolsonaro en una playa del sur del país, lo que ha generado críticas al mandatario por su decisión de no interrumpir su descanso.

Durante esta semana, Bolsonaro se ha mostrado paseando frente a la playa en una moto acuática de las Fuerzas Armadas, similar a las que usan algunos socorristas en el estado de Bahía, lo cual ayudó a alimentar la indignación de la oposición, que ha protestado por la "indiferencia" del mandatario frente a esa situación.

El gobernador de Bahía, Rui Costa, del opositor Partido de los Trabajadores (PT), lamentó el rechazo de la ayuda argentina y dijo que "el presidente, durante toda su gestión, ha demostrado desprecio en relación a la vida humana".

La diputada Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, que lidera el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del próximo octubre, también protestó por la decisión de Bolsonaro.

"Como si no bastase estar de vacaciones mientras el pueblo de Bahía sufre sin techo y comida y mentir sobre el socorro a los afectados, ahora Bolsonaro recusa ayuda humanitaria de Argentina", escribió en sus redes sociales.

El mandatario, por su parte, ha insistido en que el Gobierno presta toda la ayuda necesaria, que ha liberado recursos para la reconstrucción de infraestructuras destruidas por las lluvias y subrayado que cuatro de sus ministros se encuentran en Bahía dando la asistencia "oportuna" a las autoridades de ese estado.