Bitcóin enfrenta prueba técnica tras caída en diciembre

(Bloomberg) -- El bitcóin fluctuaba el jueves entre ganancias y pérdidas, a medida que probaba un nivel técnico clave que durante los últimos dos años ha tendido a actuar como un piso para la mayor criptomoneda.

El activo digital subió hasta un 1,1% y se cotizaba alrededor de US$47.350 a las 9:05 a.m. en Nueva York. Ha bajado más del 15% este mes en medio de un retroceso más amplio del sector de las criptomonedas.

La caída de bitcóin ha llevado al token a su promedio móvil de 55 semanas, un nivel que mantuvo efectivamente después de una caída repentina en diciembre y durante una baja observada a mitad de año. El estudio técnico sugiere que una ruptura decisiva por debajo del promedio pondría en juego una caída a US$40.000.

El bitcóin es un emblema de volatilidad y una pregunta importante de cara al 2022 es si todas sus fluctuaciones eventualmente lo dejarán con un valor menor, y no mayor, a medida que se reduce el estímulo de la era pandémica.

Que el bitcóin continuará subiendo es un estribillo que se escucha con frecuencia: los defensores de la criptografía permanecen imperturbables, señalando tendencias como un mayor interés en el sector por parte de un grupo de instituciones financieras.

