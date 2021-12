Biden le pide al Supremo revisar el fallo que mantuvo en vigor "Quedate en México"

En la imagen el presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/Michael Reynolds

Washington, 29 dic (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió este miércoles al Tribunal Supremo que revise un fallo que mantuvo en vigor el programa "Quédate en México" (MPP, en inglés), que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el vecino país mientras se resuelven sus casos en territorio estadounidense.

En concreto, la Administración pidió que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que el pasado 13 de diciembre rechazó la solicitud del Ejecutivo de bloquear una orden de un juez federal que dio la razón a Texas y Misuri en su demanda en contra de la decisión de Biden de acabar con ese programa.

Además, el Gobierno solicitó "respetuosamente" al Supremo se escuchen los argumentos de esta demanda en el presente periodo, al advertir que retrasar su revisión hasta el próximo término pospondría su resolución "hasta algún momento en 2023".

La petición también argumentó que el MPP "no es la mejor herramienta" para disuadir la migración irregular, expone a los migrantes "a riesgos inaceptables" y resta valor a los esfuerzos del Gobierno para gestionar la migración.

También se quejó de que la orden judicial interfiere con la labor del Ejecutivo e materia de inmigración y política exterior.

El pasado 6 de diciembre el Gobierno Biden tuvo que restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes, designación formal del programa "Quédate en México", obedeciendo la decisión del juez Matthew Kacsmaryk a favor de los fiscales generales de Texas y Misuri.

Biden recurrió al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con la esperanza de bloquear el fallo, pero el magistrado Andrew Stephen Oldham opinó que la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) -que tiene a su cargo el sistema de inmigración y el resguardo de las fronteras- para poner fin al MPP era "una aproximación tan ilegal como ilógica".

Ya en agosto pasado, el Gobierno había hecho un pedido de emergencia para suspender la orden de Kacsmaryk alegando que el DHS no tenía recursos para reanudar el MPP, pero los jueces de apelaciones se pusieron del lado de los estados demandantes.

El pasado 29 de octubre, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando que daba por terminado nuevamente el MPP cumpliendo supuestamente con las objeciones dadas por Kacsmaryk, aunque este nuevo paso no convenció al magistrado Oldham.

Bajo el programa MPP, el Gobierno de Trump envió a unos 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces migratorios.