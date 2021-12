Benavides: “Ganar con dos marcas diferentes me motiva mucho”

Kevin Benavides, en el Rally Dakar 2020. EFE/EPA/ANDRE PAIN

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El argentino Kevin Benavides afronta el reto de ganar el Dakar en moto con dos marcas diferentes, tras pasarse a KTM después de cinco participaciones con Honda y su victoria de la edición de 2021, algo que reconoció que le “motiva mucho”.

“Mi objetivo es ganar con dos marcas diferentes y esto me motiva mucho, así que estoy deseando que empiece esta edición”, dijo en la rueda de prensa de pilotos llevada a cabo en Yeda (Arabia Saudí) a dos días de que arranque el Dakar de 2022.

“Me gustaría agradecer a Honda por los últimos cinco años que pasamos juntos; fueron muy importantes para mí. Luego decidí ir a KTM tras ganar el Dakar, que fue algo muy importante para mí también. Me siento muy bien con el equipo; hemos trabajado mucho con la nueva moto y hemos hecho muchas pruebas. Empiezo este Dakar en buena forma y con tiempo de trabajo sobre la moto. Para mí es como volver a empezar, pero no de cero sino con toda la experiencia de los últimos años”, añadió.

Benavides avanzó que se siente en un gran estado de forma: “Es un poco diferente, pero aprendí mucho con Honda y trataré de ser mejor piloto cada día. Este año entrené mucho y me siento muy bien con la moto y con el equipo”, declaró.