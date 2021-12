Bélgica, país fundador de la UE y de los primeros que adoptaron el euro

Diversos billetes y monedas de euro, en una imagen de archivo. EFE/ Angel Díaz

Bruselas, 30 dic (EFE).- Bélgica, sede de las principales instituciones de la Unión Europea y país fundador del club comunitario, entró en la eurozona el 1 de enero de 1999 y formó parte del primer grupo de países en poner el euro en circulación tres años después, el 1 de enero de 2002.

Junto a Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido, Bélgica firmó el 7 de febrero de 1992 el Tratado de Maastricht.

Este tratado puso en marcha el trabajo para que en los siguientes años se creara una unión monetaria con un sistema de banco central y una moneda común.

Por el momento, 19 países han adoptado el euro como moneda oficial.

Hasta la llegada de las monedas y billetes de euro, la moneda de curso legal en Bélgica era el franco belga. El tipo de cambio establecía que un euro equivalía a 40,3399 francos belgas.

Tras una transición de dos meses que terminó el 28 de febrero de 2002 y durante la cual circularon de forma conjunta el euro y el franco belga, el euro se convirtió en la única moneda legal en Bélgica.

El Banco Nacional de Bélgica cambió las monedas de francos belgas por euros hasta el 31 de diciembre de 2004.

Según un estudio de la Universidad de Bonn publicado en 2020 que comparaba la evolución económica de doce países de la eurozona con la que habrían podido tener si no hubieran adoptado el euro, Irlanda fue una clara ganadora al adoptar la moneda, mientras que Francia, Alemania, Italia y Portugal se convirtieron en “leves perdedores”.

En cuanto a Bélgica, el PIB per cápita es 1.668 euros inferior a lo que habría alcanzado si se hubiera quedado fuera de la eurozona, de acuerdo con el estudio.

De todas formas, según un eurobarómetro publicado a principios de diciembre por la Comisión Europea, el 76 % de la población belga considera que el euro es positivo para la Unión Europea, dos puntos porcentuales menos que la media de la eurozona, en tanto que el 16 % opina que es negativo y el resto no se decide o no lo sabe.

Sin embargo, solo el 64 % de los belgas asegura que la moneda única es buena para su propio país, mientras que el 27 % afirma que no lo es. El 29 % dice sentirse más europeo desde la introducción del euro y el 70 % dice no haber experimentado cambios.

Además, el 15 % de los belgas calcula la conversión de euros a francos belgas al hacer sus compras diarias y el 19 % para adquisiciones concretas, como casas o coches. El 62 % no hace la conversión en absoluto.

Aunque las monedas de 1 y 2 céntimos son de curso legal en todos los países que han adoptado la moneda única, Bélgica, al igual que Finlandia, Irlanda y Países Bajos ha adoptado una legislación para que se redondeen los precios a las monedas de 5 céntimos.