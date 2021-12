Argentina, sin grandes restricciones ni celebraciones durante el fin de año

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una fotografía de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 31 dic (EFE).- Argentina despide el 2021 sin grandes restricciones por la covid-19, aunque tampoco están previstas celebraciones masivas para fin de año y el propio presidente, Alberto Fernández, aclaró que el objetivo está puesto en profundizar en la vacunación.

“En la medida en que nos vacunemos, todo va a ser más fácil de llevar”, expresó el mandatario argentino durante un brindis de fin de año con periodistas en Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo).

Fernández es consciente de que el número de contagios por coronavirus sigue creciendo en el territorio ante la expansión de la segunda ola y el comienzo de la tercera, a excepción de la prórroga por la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2022 no habrá nuevas limitaciones.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación explicaron a Efe: “Durante fin de año, se recomienda a la población mantener los cuidados que demostraron ser efectivos: usar barbijo, lavarse las manos, no compartir utensilios, realizar reuniones al aire libre o en espacios con ventilación cruzada permanente”.

Además, el pase sanitario será exigido a partir del 1 de enero y deberá acreditar esquemas completos de vacunación contra la covid-19, para poder asistir a actividades consideradas de "riesgo epidemiológico" como eventos masivos.

La vacunación contra el coronavirus avanza en el país suramericano superando el 71 % con el esquema completo, aunque poco más del 10 % posee una dosis de refuerzo.

Sin grandes actividades, se espera que los argentinos celebren el año nuevo puertas adentro.

CÓRDOBA SUSPENDE EVENTOS MASIVOS

Por otra parte, la ciudad de Córdoba (centro) ha decidido suspender “los eventos masivos y extraordinarios” desde el 24 de diciembre pasado hasta “nuevo aviso” ante el aumento de contagios por la variante ómicron.

La normativa alcanzará actividades que superen las 8.000 mil personas, por este motivo bares, comercios y restaurantes podrán continuar operando normalmente.

En cambio, la Provincia de Buenos Aires está evaluando la posibilidad de frenar cualquier evento para el 31 de este mes y aplicar un límite de aforo en los espacios cerrados por un lapso máximo de 10 días.

Sin embargo, en la capital del país no existen restricciones para grandes celebraciones, aunque el gobierno porteño tampoco tiene previsto organizar algún tipo de festividad pública durante fin de año.

De hecho, en la ciudad de Buenos Aires no es obligatorio el uso de barbijo en la vía pública y tampoco existen límites para los encuentros sociales.