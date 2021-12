AMP3.China.-El diario prodemocrático de Hong Kong 'Stand News' anuncia su cierre tras el arresto de varios colaboradores

Reporteros sin Fronteras (RSF) califica de "golpe mortal" el cierre, mientras que Estados Unidos ha declarado que "el periodismo no es sedición"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El periódico prodemocrático 'Stand News' ha anunciado este miércoles su cierre "inmediato", después de que seis personas relacionadas con el diario hayan sido arrestadas tras una redada policial en la que también se han incautado de material periodístico.



En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Facebook, 'Stand News' ha detallado que su página web y las redes sociales del diario "serán eliminadas en pocos días".



Además, ha resaltado que, desde su fundación, ha estado "comprometido con la protección de la democracia, los Derechos Humanos y la libertad". "Gracias a los lectores por apoyarnos siempre", ha remachado.



La Policía de Hong Kong ha arrestado este miércoles al menos a 6 personas relacionadas con el periódico. Alrededor de las 8.00 horas (hora local), cerca de 200 agentes han entrado en las oficinas del diario han detenido a al menos seis empleados y exempleados por publicar material sedicioso, según recoge el periódico hongkonés 'Hong Kong Free Press'.



El editor jefe interino, Patrick Lam, y el exeditor jefe, Chung Pui Kuen, han sido arrestados junto con el exdirector y exeditor de la sección de Ciencia, Chow Tai Chi. Según las fuentes locales, han sido detenidas también otras tres personas: una abogada, Margaret Ng, una exmiembro de la junta del periódico, Christine Fang, y la cantante a favor de la democracia Denise Ho.



La Policía de Hong Kong ha argumentado que tenían una orden judicial para entrar en las oficinas y, aparentemente, habrían registrado ya sus residencias, según recoge el periódico 'South China Morning Post'.



Al margen de las detenciones en las oficinas del periódico, el presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Ronson Chan, también habría sido detenido por los agentes policiales para llevar a cabo una investigación.



Estos arrestos se producen tan solo un día después de que un tribunal hongkonés haya dictado un cargo adicional al magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y a otros seis exmiembros del personal del desaparecido periódico a favor de la democracia 'Apple Daily' por sedición.



En este sentido, el grupo está acusado de conspirar, junto con las marcas de 'Apple Daily', de "imprimir, publicar, vender, ofrecer para la venta, distribuir, exhibir y / o reproducir publicaciones sediciosas", según recogen los medios locales.



El diario 'Apple Daily', propiedad del magnate opositor hongkonés cerró sus operaciones en Taiwán a primeros de mes en lo que supone la estocada definitiva a su imperio mediático, disuelto por las autoridades chinas por violar una polémica normativa denunciada por los disidentes como una campaña de opresión.



Lai, fundador del conglomerado Next Digital, se encuentra ahora en la cárcel por participar en las protestas no autorizadas celebradas en 2018 y 2019 en Hong Kong contra la intervención china en la autonomía judicial del territorio --traducida finalmente en una polémica ley de seguridad que la oposición entendía como una herramienta para perseguir a los disidentes--.



Hasta su última edición impresa, el periódico era uno de los más populares de Hong Kong. Sin embargo, la decisión sobre su cierre fue tomada después de que un columnista fuera detenido --Li Ping-- sospechoso de "conspiración por confabularse con países extranjeros o fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional", según las autoridades.



El mismo día de su disolución, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) anunció el premio Pluma de Oro 2021 al periódico por "los temores y los retos de los periodistas de Hong Kong, de la región y del mundo ante el aumento de las restricciones a su capacidad para realizar su trabajo de forma creíble e independiente".



"GOLPE MORTAL A LA LIBERTAD DE PRENSA" PARA RSF



Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha tildado de "golpe mortal a la libertad de prensa" el cierre de 'Stand News', que fue nominado a los Premios a la Libertad de Prensa 2021 de la organización.



El jefe de la oficina de RSF en Asia Oriental, Cédric Alviani, ha instado a las democracias "a actuar de acuerdo con sus propios valores y obligaciones" y a "defender lo que queda de la prensa libre en Hong Kong, antes de que el modelo chino de control de la información se cobre otra víctima". Al mismo tiempo, ha pedido la liberación de los periodistas detenidos durante la jornada.



Hong Kong, antaño bastión de la libertad de prensa, ha caído del puesto 18 en 2002 al 80 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF de 2020. China, por su parte, se ha estancado en el puesto 177 de 180.



ESTADOS UNIDOS CONDENA LOS ARRESTOS



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha condenado la redada: "El periodismo no es sedición", ha declarado, y ha pedido a las autoridades de China y de Hong Kong "que dejen de atacar a los medios libres e independientes" y que "pongan en libertad a los periodistas y ejecutivos".



"La libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, y el acceso a la información proporcionada por medios independientes son fundamentales para sociedades prósperas y seguras", ha dicho en un comunicado.



Asimismo, Blinken ha resaltado que estas libertades "permitieron que Hong Kong floreciera como un centro global para las finanzas, el comercio, la educación y la cultura". En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense ha recordado que "un gobierno seguro que no teme a la verdad abraza una prensa libre".