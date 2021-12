AMP.-EEUU.- Biden y Putin volverán a hablar por teléfono este jueves para abordar "próximos compromisos diplomáticos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Valdimir Putin, volverán a mantener una reunión telefónica este jueves para abordar, entre otros, "los próximos compromisos diplomáticos" entre ambos países, ha informado la Casa Blanca.



La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Emily Horne, ha indicado en un comunicado que ambos mandatarios "discutirán una serie de temas, incluyendo los próximos compromisos diplomáticos con Rusia".



"La Administración Biden sigue llevando a cabo una amplia labor diplomática con nuestros aliados y socios europeos, consultando y coordinando un enfoque común en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania", ha detallado Horne en su escrito.



La conversación se ha acordado a petición de Putin, según han indicado fuentes de la Casa Blanca a CNN, y Biden ha aceptado porque considera que "cuando se trata de Rusia no hay sustituto para el diálogo directo líder-líder".



"De momento no tenemos ningún plan para publicar un documento o un borrador de la forma en que lo ha hecho la parte rusa. Abordaremos esto utilizando nuestros propios métodos. Estamos mucho más centrados en tratar directamente con la parte rusa para que comprendan bien cuáles son nuestras preocupaciones y expectativas", ha dicho un alto funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.



Asimismo, ha añadido que no puede trasladar el por qué de esta llamada, pero que se iniciará el diálogo "sobre la base de la reciprocidad". También ha remarcado que Biden volverá a trasladarle a Putin su preocupación por la presencia de tropas en la frontera con Ucrania.



"Llegar al final del juego, un juego diplomático, llegar a entendimientos significativos entre Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y Rusia, o Ucrania y Rusia, solo puede suceder en un entorno en el que se está aliviando la situación", ha dicho, reiterando que eso "no significa que no puedan sentarse en Ginebra o en Bruselas" a negociar, aunque "el progreso no está conectado con la desescalada".



Biden ha hablado "con líderes de toda Europa" y su Administración se ha "comprometido multilateralmente con la OTAN, la UE y la OSCE", a la vez que los funcionarios estadounidenses han mantenido "numerosas consultas con sus homólogos, incluidos los de los países del flanco oriental de forma bilateral y en el formato B9 --Polonia, Rumania, República Checa, Estonia, Hungría, Bulgaria, Letonia, Lituania y Eslovaquia--, así como con Ucrania".



Precisamente este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, a quien ha reiterado el apoyo "inquebrantable" de Estado Unidos a "la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente al desarrollo militar de Rusia" en sus fronteras.



A su vez, han discutido los esfuerzos que se están llevando a cabo para "resolver pacíficamente el conflicto en el este de Ucrania", y han hablado sobre los próximos compromisos diplomáticos con Rusia.



A propósito de la reunión de Blinken con el presidente ucraniano, el alto funcionario de la Casa Blanca ha respondido que "no hay una llamada programada en específico entre Biden y Zelenski, pero que hablarán de nuevo en algún momento pronto".



Biden y Putin mantuvieron su primer cara a cara el pasado mes de junio, para tratar de acercar posiciones, aunque en los últimos meses las conversaciones entre ambos países se han intensificado, especialmente tras el aumento de tensiones que se ha producido en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde se han levantado preocupaciones ante una posible escalada militar.



El último encuentro entre ambos mandatarios tuvo lugar a principios de mes, el pasado 7 de diciembre, donde a través de una videollamada Biden avisó a Putin de que Washington responderá con "fuertes medidas económicas" ante la eventual escalada militar.



Ucrania ya monopolizó la conversación debido al aumento de tensiones con Rusia, y probablemente también lo hará este jueves. Washington ya ha advertido de que si Moscú no muestra interés en invertir en una salida diplomática al conflicto con Ucrania, está dispuesto a "aplicar medidas que no se han aplicado en el pasado".