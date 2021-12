Activistas exigen cargos para policía de Los Ángeles que mató a niña chilena

Los Ángeles, 29 dic (EFE).- Grupos de derechos civiles iniciaron campañas para exigir que sea revelado el nombre del policía de Los Ángeles que causó la muerte de la adolescente chilena Valentina Orellana Peralta al disparar contra un sospechoso y que el agente enfrente cargos penales por los hechos, mientras la familia de la víctima trata de reunir fondos para hacer frente a los gastos derivados de la tragedia.

Los llamados se concentran en el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón. “(Gascón) ha hecho una gran promesa: va a examinar la mala conducta policial, pero especialmente el uso excesivo de la fuerza letal por el LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles)”, dijo Earl Ofari Hutchinson, presidente de Los Angeles Urban Policy Roundtable. “Esta es una prueba para Gascón, la primera prueba real”, añadió.

En una declaración enviada a EFE hoy miércoles, Hutchinson indicó que “el uso de la fuerza letal por parte del LAPD ha sido un tema de debate y controversia desde hace mucho tiempo”.

Otras organizaciones que participan en la campaña son National Action Network West, Coalition Against Police Abuse, Project Islamic Hope, Justice for Mark Dymally y Women’s Leadership Project.

El oficial que hizo los disparos que causaron la muerte de Valentina Orellana, de 14 años, en un incidente ocurrido el 23 de diciembre en la tienda Burlington Coat Factory, en North Hollywood, no ha sido identificado pero el LAPD informó que está de licencia pagada mientras se realiza una revisión del caso.

Igualmente, se inició la campaña en línea Justice For Valentina para “demandar que la grabación policial (del incidente) sea divulgada (el LAPD lo hizo ya el 27 de diciembre), que la grabación de las cámaras de la tienda Burlington sea divulgada, y que se presenten cargos por homicidio involuntario contra los oficiales que abrieron fuego negligentemente y mataron a una niña inocente de 14 años”.

El video divulgado por el LAPD registra las acciones de los oficiales que acudieron a la tienda en respuesta a llamadas de alerta sobre un posible asalto con arma letal.

Al llegar, los oficiales comenzaron una búsqueda en el lugar, durante la cual localizaron a una mujer que sangraba de varias heridas y, a poca distancia, un sospechoso. Uno de los policías disparó tres veces con su rifle automático contra el hombre, que murió en la escena.

La investigación preliminar determinó que una niña (Valentina) se encontraba con su madre en un probador cuya pared estaba directamente detrás del sospechoso, fuera de la vista de los oficiales, y que la menor murió a causa de uno de los disparos hechos por el oficial.

El video fue publicado en la página de YouTube del LAPD después de que el jefe de la institución, Michel Moore, prometiera transparencia en la investigación del incidente.

El sospechoso fue identificado como Daniel Elena López, de 24 años. La mujer herida fue trasladada a un hospital y no ha sido identificada.

En tanto, parientes de la menor iniciaron una recaudación de fondos en el sitio GoFundMe para que la familia inmediata “se sienta lo más cómoda posible y sea capaz de planificar el funeral de Valentina sin limitaciones”.

“La familia chilena se está enfrentando con los costos de viaje, costos funerarios, gastos potencialmente legales y otros tipos de imprevistos. No hay cantidad de dinero que pueda traer de regreso a nuestra Valentina, o para consolar a su madre, su padre, su hermana mayor y una familia entera en duelo, pero queremos que su familia inmediata se libere de cualquier restricción financiera que pueda hacer que este proceso de duelo sea aun más difícil”, indicaron.

Hasta ahora, la campaña ha recaudado 43.738 dólares de los 85.000 que se propone reunir.

La familia pidió el martes justicia en el caso de la menor. “Justicia para mi hija. Que caiga el que tenga que caer”, dijo en una conferencia de prensa Juan Pablo Orellana, padre de Valentina.

El hombre, que viajó desde Santiago (Chile) a Los Ángeles, dijo estar devastado por la pérdida y que no descansará hasta lograr justicia. Subrayó que Valentina consideraba a Estados Unidos “el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades”.

“Estábamos juntas en un probador mirando ropa para la Navidad. Escuchamos gritos. Nos sentamos abrazadas en un asiento rezando. Cuando (de pronto) algo impactó a mi hija Valentina y nos lanzó al piso”, relató sollozando por su parte la madre de la adolescente, Soledad Orellana, en una conferencia de prensa este martes.

“Ver morir a un hijo o una hija en los brazos de uno es un dolor de los más grandes y profundos que un ser humano puede imaginar”, agregó la inmigrante, que había llegado hacía seis meses con su hija menor a Los Ángeles.