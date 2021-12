82-91: Los Clippers se imponen a unos Celtics en caída libre

Los Celtics (16-19), que no contaban con sus estrellas Jayson Tatum (imagen. i) y Marcus Smart entre una media docena de bajas, sumaron una nueva derrota en casa tras haber perdido 7 de sus últimos 10 partidos. Fotografiá de archivo. EFE/EPA/CJ GUNTHER

Boston (EE.UU.), 29 dic (EFE).- Los Angeles Clippers vencieron este miércoles a unos Boston Celtics (82-91) ya demasiado acostumbrados a perder tras un partido bastante igualado que los locales no supieron dominar.

Los Celtics (16-19), que no contaban con sus estrellas Jayson Tatum y Marcus Smart entre una media docena de bajas, sumaron una nueva derrota en casa tras haber perdido 7 de sus últimos 10 partidos.

Por su parte, los Clippers (18-17), que lamentaban también bajas por coronavirus y lesiones, llegaban de perder sus dos últimos encuentros.

El más destacado de los Clippers fue Marcus Morris, con un doble-doble de 23 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y un robo.

Otros tres jugadores de los visitantes anotaron 17 puntos: Terrence Mann, Luke Kennard y Eric Bledsoe.

Por los de Boston, Jaylen Brown sumó 30 puntos, 8 rebotes y 2 robos mientras que Robert Williams consiguió un doble-doble de 16 puntos (8 de 10 en tiros), 14 rebotes, una asistencia y 2 tapones.

El español Serge Ibaka sumó 4 puntos y 3 rebotes en 9 minutos para los Clippers mientras que su compatriota Juancho Hernangómez se quedó sin jugar en los Celtics.

Lo mejor de los primeros minutos del partido fue un pase alejado de Payton Pritchard a Robert Williams que el alero de los Celtics machacó en un "alley-oop" espectacular. Poco después, Williams volvió a machacar palmeando un rebote de una canasta fallada de Jaylen Brown.

Un Pritchard decidido a conservar la titularidad quería estar en todas partes, pero los Clippers comenzaron a ganar ventaja en el marcador (14-22) en los últimos minutos del primer cuarto con un triple de Amir Coffey y 8 puntos de Marcus Morris.

Un robo de Brown que materializó en canasta acercó a los Celtics en los últimos segundos del primer cuarto y, sonando la bocina, un triple de Brodric Thomas dejó el marcador en 24-26.

A los dos minutos de comenzar el segundo parcial, el marcador se emparejó (28-28). De un tiro libre, Brown puso a los Celtics por primera vez arriba y, tras otro robo defensivo y carrera de campo a campo terminada en mate, aumentó la distancia (31-28).

Brown estaba imparable y siguió abriendo camino para los Celtics con un dos más uno (34-28), pero la euforia del conjunto local se disipó en los siguientes minutos.

El segundo parcial concluyó con ventaja de los angelinos (40-47) pero con el recuerdo de los 7 rebotes y un tapón sensacional de Williams para los de Boston.

MORRIS Y KENNARD SE IMPONEN

Dirigidos por Morris, los Clippers mantenían una cómoda ventaja en la medianía del tercer cuarto (45-55).

Pero Brown no estaba conforme y los Celtics volvieron a acercarse (55-57).

Una canasta de Josh Richarson empató de nuevo el encuentro (57-57) a cuatro minutos del final del tercer parcial, pero los Clippers volvieron a abrir hueco para cerrar el cuarto (63-69).

A los dos minutos y medio de empezado el último cuarto, los Celtics retomaron las riendas del partido (72-71) después de un triple de Sam Hauser seguido por una canasta de Romeo Langford.

Sin embargo, los Clippers, espoleados ahora por Luke Kennard, no iban a darse por vencidos y el marcador continuó ajustado con varios cambios de liderazgo.

A menos de seis para minutos del final del partido (74-78), Williams se hizo daño en una caída y salió de la cancha caminando hacia los vestuarios.

Un pase alto de Pritchard a un minuto del final fue transformado en dos puntos por un Williams volador que había regresado a la cancha directo para machacar en "alley-oop" (82-86).

Pero los de Los Ángeles fueron más precisos en los últimos segundos y aumentaron la ventaja hasta el 82-91 final.