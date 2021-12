Tres ciudades de Bolivia suspenden fiestas ante explosión de casos de covid

Varias personas hacen fila para recibir una dosis de la vacuna contra la covid19, en La Paz (Bolivia), este 29 de diciembre de 2021.. EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 29 dic (EFE).- Tres ciudades bolivianas determinaron este miércoles suspender los permisos para las fiestas de Año Nuevo ante la "explosión" de contagios de covid-19 en esta cuarta ola que llegó a rozar los 5.000 casos diarios, cifra récord en toda la pandemia.

Las principales ciudades de Bolivia como La Paz, la sede de Gobierno, su vecina El Alto, la más poblada del país, y la central Cochabamba decidieron retroceder en los permisos para fiestas ante las últimas cifras de contagios emitidos por el Ministerio de Salud.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó a los medios que se tomó esta decisión ante el ascenso de casos, a pesar de ser el "municipio más vacunado" en el país contra la covid-19.

"Hemos decidido que primero es la vida, después las fiestas, hemos decidido suspender los permisos de fiestas debido a que los picos de 170 casos han sobrepasado las expectativas", señaló Arias.

El alcalde manifestó que a La Paz llegan alrededor de 7.000 personas por día y que ya son aproximadamente 42.000 que arribaron a la ciudad "que no necesariamente están vacunados", por lo que hay que tomar decisiones.

Además indicó que las unidades de terapias intensivas están llenas a un 80 % en la actualidad y la secretaria municipal de Salud, Cecilia Vargas, pidió al Ministerio de Salud que pueda informar a todo el país sobre las variantes que están circulando y si está presente la ómicron.

COCHABAMBA Y EL ALTO

Asimismo el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, también anunció que las fiestas de fin de año se suspendieron y pidió a las familias reunirse utilizando las medidas de bioseguridad.

El secretario de Salud de Cochabamba, Aníbal Cruz, indicó que ante esta situación el municipio agilizará las pruebas rápidas que detectan la covid-19, como también impulsarán a las brigadas de vacunación para que inmunicen a la población.

De la misma manera la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, anunció que también suspenderán las fiestas en esa ciudad y que los bares o discotecas que infrinjan esta determinación serán sancionados.

SANTA CRUZ

Hace un par de semanas las autoridades de la región de Santa Cruz, la más golpeada por la pandemia, determinó prohibir las fiestas de fin de año ante la escalada de casos, al igual que Tarija, ubicada en el sur del país.

La Gobernación cruceña presentó una lista de recomendaciones que harán llegar a los 55 alcaldes de Santa Cruz para que puedan implementarlas, entre las sugerencias está no realizar fiestas, prohibir el expendio de bebidas alcohólicas, la restricción vehicular en Año Nuevo, entre otros.

"Intensificaremos las atenciones hospitalarias, sobre todo las unidades de terapia intensiva, pero estas medidas no serán suficientes, si no hay el compromiso de todos para evitar las actividades sociales masivas en fin de año", expresó el gobernador, Luis Fernando Camacho.

En la amazónica Beni se declaró alerta roja departamental ante el incremento considerable de casos de covid-19.

El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de 4.934 nuevos casos y 46 fallecidos en un día, de los cuales 3.278 contagios se registraron en Santa Cruz, 451 en La Paz y 415 en Cochabamba.

Bolivia acumula 585.624 casos positivos y 19.622 decesos desde que se identificaron los primeros contagios en marzo de 2020.

En tanto la vacunación continúa y ya se suministraron 9.633.790 dosis entre unidosis, primeras, segundas y terceras vacunas que ya se aplican a niños de 5 a 11 años.

Desde enero del próximo año será obligatorio presentar el carné de vacunación para ingresar a lugares públicos y privados