Tenis.-Djokovic se retira de la ATP Cup y sigue la duda sobre el Abierto de Australia

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic no estará en la ATP Cup, que se disputa en Sídney desde el 1 de enero, después de que se anunciara este miércoles su salida del equipo sin dar explicación, alimentando así la incertidumbre sobre su presencia en el Abierto de Australia.



El número uno del mundo fue sustituido en el equipo de Serbia por Dusan Lajovic en el torneo que mide a 16 países desde el próximo sábado. La cita además se quedó sin Austria, sustituida por Francia, tras las bajas de Dominic Thiem y Dennis Novak.



Las bajas también llegaron en el equipo ruso, donde no estarán Andrey Rublev ni Aslan Karatsev. La de Djokovic es sin duda la más sonada ya que se relaciona con su falta de confirmación oficial de si estará o no en el primer 'Grand Slam' del año.



Para jugar el 'Aus Open' es obligatorio estar vacunado contra el coronavirus, algo de lo que no ha querido hablar 'Nole'. El nueve veces campeón de la cita que arranca el 17 de enero en Melbourne tiene al mundo del tenis pendiente de su decisión.