Santiago Segura encabeza un mensaje de ánimo de la profesión para Resines, ingresado por covid

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El actor Santiago Segura ha iniciado en redes sociales una cadena de mensajes de ánimo para el actor Santiago Resines, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas de la COVID-19.



"No sé si pediros que recéis por él (el rezo es una herramienta poderosa pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en el de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos", ha señalado el actor, con el que ha trabajado en películas como 'Padre no hay más que uno'.



Segura ha defendido que, con esta iniciativa, "de alguna forma le va a llegar una oleada de deseos y energía que se van a convertir en fuerza sanadora". "Y lo mejor es pensar que si Antonio leyese esto se reiría de mi y pensaría que estoy un poco gilipollas", ha añadido con humor.



A la propuesta se han sumado nombres conocidos como la escritora Lucía Etxebarría, actrices como Sara Sálamo, Candela Peña o Juana Acosta e incluso políticos como Begoña Villacís.



"Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Creo además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle, porque transmite cercanía y genera buen rollo", ha concluido Segura.