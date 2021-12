Rocío Carrasco tiene claro qué le pide a 2022: "Virgencita que me quede como estoy"

15-12-2021 Rocío Carrasco y Fidel Albiac, tan unidos como siempree. La hija de Rocío Jurado, de cena con Fidel Albiac y David Valldeperas para despedir el año en el que renació como el ave fénix gracias a su docuserie MADRID, 29 (CHANCE) 2021 llega a su fin. Un año que ha marcado indudablemente a Rocío Carrasco, que rompiendo su silencio de las dos últimas décadas decidió dar un paso al frente y contar su verdad. Gracias a su propia serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', conocimos el infierno que vivió durante su matrimonio y posterior separación de Antonio David Flores y los dramáticos y terribles motivos que la llevaron a romper su relación con su hija Rocío Flores, después de que la joven le diese en 2012 una brutal paliza tras un presunto maltrato psicológico continuado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La hija de Rocío Jurado, de cena con Fidel Albiac y David Valldeperas para despedir el año en el que renació como el ave fénix gracias a su docuserie



MADRID, 29 (CHANCE)



2021 llega a su fin. Un año que ha marcado indudablemente a Rocío Carrasco, que rompiendo su silencio de las dos últimas décadas decidió dar un paso al frente y contar su verdad. Gracias a su propia serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', conocimos el infierno que vivió durante su matrimonio y posterior separación de Antonio David Flores y los dramáticos y terribles motivos que la llevaron a romper su relación con su hija Rocío Flores, después de que la joven le diese en 2012 una brutal paliza tras un presunto maltrato psicológico continuado.



Rocío Carrasco ha renacido este 2021 cual ave fénix y, con una fuerza y ganas de vivir que hasta a ella misma le han sorprendido como ha confesado en más de una ocasión, ha retomado su vida pública y es cada vez más habitual verla disfritando de la noche madrileña con la mejor de sus sonrisas y siempre acompañada por su marido y gran apoyo en los últimos años, Fidel Albiac.



Dispuesta a no callarse más, y después de poner en el punto de mira a Antonio David y a su hija en la primera parte de su docuserie, Rocío se encuentra inmersa en la grabación de 'En el nombre de Rocío', una nueva serie documental en la que desvelará cómo era en realidad la relación de Rocío Jurado con su marido, José Ortega Cano, y con la familia Mohedano. A pesar de que todavía se desconoce la fecha de estreno hay una gran expectación en torno a este programa, ya que la hija de 'La más grande' podría desvelar por fin por qué no tiene relación ni con el torero ni con su familia materna.



Como aperitivo, hace unos días veíamos 'El último viaje de Rocío', un homenaje de Rociíto a su madre en el que, además de la actuación de grandes voces de nuestro país interpretando algunos de los éxitos de Rocío Jurado, su hija contó anécdotas muy especiales y mostró algunos de los trajes más especiales de la artista.



Para celebrar el éxito del programa y despedir el 2021 por todo lo alto, Rocío ha disfrutado de una cena de lo más especial en un conocido restaurante madrileño con Fidel Albiac y dos de sus mejores amigos, David Valldeperas y Anabel Dueñas, con quienes compartió confidencias hasta altas horas de la noche.



Muy sonriente y más amable y habladora que nunca - nos encanta esta nueva Rocío - la hija de Rocío Jurado se ha pronunciado después de las palabras de Amador Mohedano dándole las gracias públicamente por el homenaje tan bonito y emotivo que ha hecho a su madre: "Bienvenidas sean", ha respondido a su tío, apuntando que estas palabras son para su madre "y yo no tengo nada que ver ahí. Es para ella".



"Todo fantástico y todo muy bien" ha afirmado Rocío cuando le hemos preguntado por un posible acercamiento con Gloria Camila del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, sin confirmar ni desmentir si estaría dipuesta a reconcciliarse con su hermana en 2022.



Un año nuevo en el que, lo tiene claro, solo pide una cosa: "Virgencita que me quede como estoy". ¿Habrá algún cambio familiar en 2022? ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta de Rocío!