Repatriarán a 20 migrantes muertos en accidente en el suroriente de México

Tuxtla Gutiérrez (México), 28 dic (EFE).- Luego de 23 días del accidente del tráiler en el que viajaban más de 150 migrantes ocurrido en el suroriental estado de Chiapas, 18 cuerpos de Guatemala y 2 de República Dominicana serán repatriados en las próximas horas, informaron fuentes oficiales.

Todo está listo para que antes de que concluya 2021, los 20 cuerpos que se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de los municipios de Pijijiapan, Tuxtla y Tonalá sean entregados a sus familiares en sus países.

Hasta este momento, 10 cuerpos de migrantes han sido repatriados a su lugar de origen, 8 de Guatemala y 2 de República Dominicana.

El consulado de Guatemala y la embajada de República Dominicana en México trabajan con las autoridades mexicanas para coordinar el regreso de los 20 cuerpos, informó precisamente el consulado de Guatemala a través de un comunicado.

En cuanto a los guatemaltecos no han informado con exactitud si todos serán enviados vía aérea hacia este país, pues hay dos cuerpos que llevarán a comunidades de la selva que colinda con la frontera de México, muy cerca del municipio de Marqués de Comilla, en Chiapas.

En el caso de los dos cuerpos de República Dominicana se prevé un viaje terrestre de Tuxtla a Ciudad de México y luego vía aérea de Ciudad de México a la capital dominicana, Santo Domingo.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó "que no hay nada por ahora", pero en México funcionarios aseguraron que ya contactaron al servicio de funerarias para el traslado de los cuerpos y desde muy temprano comenzaron los preparativos.

También informaron que aún existen nueve cuerpos que no han sido identificados y que se encuentran resguardados en los Semefo de Pijijiapan y Tonalá, explicaron.

Familias de Guatemala y El Salvador que buscan a sus parientes aseguran que tienen dificultades para ingresar a México y buscar entre los hospitales a sus familiares heridos, y presumen que los no identificados podrían ser ellos.

A tres semanas del accidente sucedido el 9 de diciembre, aún hay 22 migrantes hospitalizados, en su mayoría originarios de Guatemala. De ellos, 11 se encuentran en estado "grave", 9 están "delicados" y 2 con pronóstico de "muy grave", informó la Secretaría de Salud.

Al menos 56 personas murieron en el accidente del camión que transportaba migrantes indocumentados y un centenar resultaron heridas, en su mayoría centroamericanos y también dominicanos.

El tráiler donde viajaban los migrantes indocumentados chocó con la pared del muro de un puente peatonal, según el reporte de la Fiscalía de Chiapas.

Tras el impacto, la caja quedó sin el techo para luego volcarse hacia un costado y, como consecuencia del choque, decenas de migrantes murieron al instante.