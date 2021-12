Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy miércoles, 29 de diciembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Spotify posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 títulos más buscados:

1. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Tras acumular 881.516 reproducciones, el temazo de Lil Nas X se mantiene en primer lugar.

2. STAY (with Justin Bieber)

El sencillo más reciente de The Kid LAROI ya se vislumbra como un nuevo clásico. «STAY (with Justin Bieber)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 817.219 más de reproducciones.

3. Heat Waves

Cosechar éxitos es sinónimo de Glass Animals. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Heat Waves», debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 813.331 reproducciones de primera entrada?

4. Super Gremlin

Tras haberse reproducido 749.471 veces, «Super Gremlin» de Kodak Black se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. abcdefu

El nuevo éxito de GAYLE sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 741.963 reproducciones.

6. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele se vende como pan caliente. Ya lleva 714.530 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

«Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» se ubica en la séptima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 699.879, lo que marca un hito en la carrera musical de Lil Durk.

8. We Don't Talk About Bruno

Lo más nuevo de Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast, «We Don't Talk About Bruno», entra directamente a la octava posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 626.384 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

9. Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

«Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la novena posición, con 613.024 reproducciones.

10. good 4 u

«good 4 u» de Olivia Rodrigo sigue abriéndose camino en las listas. Con 593.484 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición décima.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Spotify?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.