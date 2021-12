Puerto Rico reducirá la capacidad de público en eventos deportivos por la covid

Un sanitario prepara una dosis de la vacuna contra el covid en el centro de vacunación regional dispuesto en el coliseo Pedrín Zorilla en San Juan, Puerto Rico, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca

San Juan, 29 dic (EFE).- El aumento en la tasa de positividad de la covid-19 en Puerto Rico, que este miércoles alcanza el 25,9 %, ha llevado al Gobierno de la isla a anunciar que se reducirá la capacidad de público en los eventos deportivos desde mañana, jueves.

Ante ello, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Quiñones, estableció en la Carta Circular 2021-010 que los partidos deportivos no podrá exceder de 500 personas y que estos deberán requerir evidencia de vacuna completada y prueba negativa hecha dentro de un término máximo de 48 horas previo a la actividad.

"Como siempre, hemos estado atentos al comportamiento del virus en la isla con el propósito de mantener la actividad deportiva y recreativa lo más segura posible. Nuestra intención es no tener que regresar a los tiempos donde el deporte básicamente estuvo paralizado", sostuvo Quiñones en un comunicado de prensa.

"Actualmente contamos con medidas como la vacunación y mayor conocimiento sobre el comportamiento del virus lo que nos permite establecer directrices que ayuden a mantener la actividad física", agregó.

La Carta Circular 2021-010 permite la presentación de un resultado positivo al virus de los pasados tres meses previo a la actividad, junto con documentación de su recuperación, incluyendo una carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial gubernamental de salud que certifique que la persona está recuperada y lista para acudir a lugares públicos.

Asimismo, solo se permitirá un máximo de 50 % de ocupación de seguidores en lugares cerrados y un 75 % en las instalaciones que sean al aire libre.

No obstante, no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en el área de la barra ni en el área de las vallas.

"Confío en el fiel cumplimiento de estas directrices y en la colaboración de toda nuestra comunidad deportiva para asegurar la salud, seguridad y salubridad de todos los deportistas y atletas", abundó Quiñones.

"Es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir las directrices y recomendaciones de los expertos para evitar la propagación del virus", enfatizó.