Portaltic.-El fundador de Signal niega que Telegram sea una 'app' segura, mientras Durov destaca el respeto a los usuarios

MADRID, 29 (Portaltic/EP)



Telegram no es una aplicación de mensajería segura ni está encriptada, sino que guarda la información que recopila del usuario en texto plano, según ha señalado el fundador de Signal, Moxie Marlinspike.



Marlinspike asegura que todavía se sorprende cuando muchos medios de comunicación siguen definiendo a Telegram como un "mensajero encriptado", ya que, para él, "en términos de privacidad y recolección de datos no hay una opción peor".



El fundador de Signal, ha explicado en Twitter que Telegram no usa la encriptación de extremo a extremo por defecto (e2ee), sino que ofrece la posibilidad de crear 'chats secretos', que emplea un protocolo e2ee "dudoso", que incluso el que tiene Facebook Messenger es mejor.



Detalla, además, que la información que recopila del usuario (grupos, archivos multimedia, mensajes enviados y recibidos) se almacena en texto plano en los servidores, lo que afirma que puede comprobarse instalando la app en un nuevo dispositivo móvil y registrando el número de teléfono.



En esta prueba, el usuario verá "inmediatamente" el historial de conversaciones, los contactos, los archivos multimedia compartidos en los chats y los grupos, porque toda esta información está en los servidores, en texto plano.



"El objetivo de un 'mensajero cifrado' debería ser que no tengas que confiar en nadie más que en las personas con las que te estás comunicando", apunta Marlinspike. E insiste en que "Un mensaje que envíes debería ser solo visible para ti y el destinatario" y lo mismo debería suceder con los detalles de un grupo. "Buscar a tus contactos no debería revelárselos a nadie más".



Por su parte, el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, que no ha hecho ningún referencia directa a Marlinspike, ha compartido este martes los resultados de un informe del FBI sobre las 'apps' de mensajería en el que se recoge que servicios encriptados como WhatsApp comparten los datos de los usuarios con terceros mientras que Telegram "es una de las pocas apps de mensajería que no infringe la confianza de sus usuarios".