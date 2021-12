Paz Padilla confiesa haber estado aislada tras haber sido positiva en Covid

30-12-2021 Paz Padilla attends the El Humor De Mi Vida premiere at EDP Gran Via theater in Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 29 (CHANCE)



Si nos habíamos llevado una triste sorpresa cuando Ana Obregón comunicaba a través de sus redes sociales que había dado positivo en Covid y que no podría presentar las Campanadas, parecido nos ha pasado cuando hemos oído a Paz Padilla -en un directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte- confesar que había estado aislada porque ella también se contagió.



La presentadora de televisión desvelaba en ese directo que: "Ha sido muy triste, no sé cómo lo he pillado, ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos". Eso sí, para tranquilidad de todos la humorista sí dará las Campanadas con Carlos Sobera porque ya se encuentra completamente recuperada tras pasar la cuarentena recomendada.



Paz ha asegurado que va a tener cuidado hasta el viernes y también se realizará las pruebas pertinentes para tomarse las uvas con total tranquilidad y seguridad... En conversación con Anne Igartiburu y María del Monte, la actriz ha explicado apenada que se trataba del segundo año que no ha podido cenar con su familia: "Estaba cenando sola, fue muy triste".



Una realidad a la que han tenido que enfrentarse muchos contagiados estas Navidades tras la oleada por la variante Ómicron que no deja de afectar a toda la población. En este caso, Paz sí que ha podido recuperarse antes de dar las Campanadas y el 31 la veremos dándolo todo en la pantalla.