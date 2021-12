O.Próximo.- Gantz y Abbas se reúnen en Israel para abordar cuestiones de seguridad

29-12-2021 El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. POLITICA EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, se ha reunido en la noche de este martes con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, para discutir sobre cuestiones de seguridad en su primer viaje a Israel desde que acudiera en 2016 al funeral del ex primer ministro y expresidente israelí Shimon Peres.



Gantz ha recibido al presidente de la Autoridad Palestina en su casa en Rosh HaAyin, en el oeste del distrito central de Israel, para discutir cuestiones civiles y de seguridad en una reunión que ha durado aproximadamente dos horas y media, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.



"Esta noche me reuní con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Discutimos la aplicación de medidas económicas y civiles, enfatizamos la importancia de profundizar en la coordinación para la seguridad y la prevención del terrorismo y la violencia, para el bienestar tanto de israelíes como de palestinos", ha declarado Gantz en su perfil oficial de Twitter.



En el segundo encuentro entre ambos desde la formación del nuevo Gobierno israelí en junio, Gantz ha enfatizado el interés mutuo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y ha trasladado a Abbas su intención de seguir avanzando en el fomento de la confianza en los ámbitos civil y económico.



Por otro lado, el responsable palestino de las relaciones con Israel, Hussein al Sheij, ha declarado en su perfil oficial de Twitter que en la reunión se ha tratado también "la tensa situación debido a las prácticas de los colonos", así como "cuestiones de seguridad, económicas y humanitarias".



Asimismo, ha reiterado que el encuentro ha tenido como objetivo "crear un horizonte político que conduzca a una solución política de acuerdo con las resoluciones de legitimidad internacional".



Abbas y Gantz se reunieron en agosto en la ciudad de Ramala, en Cisjordania, en un encuentro en el que abordaron cuestiones de mutuo interés, como la seguridad en la región, y se plantearon posibles gestos.



"Ni nosotros ni los palestinos nos vamos a ir mañana a ninguna parte", explicó Gantz en verano en declaraciones a los periodistas, sugiriendo que aún era necesario que las dos partes recuperen la confianza perdida. El ministro apostó por estrechar lazos con Abbas bajo la premisa de que esto puede terminar debilitando a Hamás.



Las últimas conversaciones cara a cara entre líderes israelíes y palestinos tuvieron lugar en 2010, al comienzo del segundo mandato del ahora ex primer ministro Benjamin Netanyahu. No obstante, la relación entre 'Bibi' y Abbas se fue tensando a medida que el proceso de paz se estancaba.