Opositor venezolano niega que Nicolás Maduro esté "normalizando" el país

Caracas, 29 dic (EFE).- El exdiputado opositor venezolano Williams Dávila aseguró este miércoles que el presidente Nicolás Maduro "no es el presidente demócrata que está normalizando el país", tal y como el mandatario intenta mostrar ante la comunidad internacional, aseguró.

En un balance ofrecido mediante una nota de prensa, Dávila aseguró que la política económica venezolana fue transformada "en una burbuja que no supone mejoras sustanciales para el grueso de los venezolanos".

"El 98 % de los venezolanos viven pobres, tres de cada cuatro ciudadanos se mantienen en pobreza extrema. A estos los siguen sometiendo a chantajes políticos", apostilló el dirigente político.

Al respecto, destacó que en el país caribeño "no hay progreso" y que la actividad financiera y comercial en la actualidad responde a esa "economía de burbuja, sin desarrollo estructural" para la generación de empleados o justicia social.

Por otro lado, Dávila destacó "como uno de los principales logros de la oposición venezolana" que la Corte Penal Internacional (CPI) avance en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Dávila resaltó el trabajo del líder opositor Juan Guaidó y subrayó la importancia del reconocimiento internacional que considera se mantiene a favor del dirigente opositor.

Guaidó se proclamó presidente del país caribeño el 23 de enero de 2019, cuando también lideraba la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) —entonces de mayoría opositora—, basada en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo, únicamente, por 30 días.