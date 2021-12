OMS prevé un camino difícil para lograr niveles bajos de covid

(Bloomberg) -- Es poco probable que el virus que causa el covid-19 desaparezca por completo y probablemente se establezca en un patrón de transmisión a niveles bajos, dijo la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo de un “camino lleno de baches” hasta entonces.

La equidad de las vacunas y el uso de medidas sanitarias y sociales pueden ayudar a poner fin a la fase aguda de muerte y hospitalización en 2022, afirmaron funcionarios de la OMS.

“Es muy poco probable que el virus en sí mismo desaparezca por completo y probablemente se establezca en un patrón de transmisión a niveles bajos, provocando brotes ocasionales en poblaciones subvacunadas”, dijo Mike Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la OMS. “Pero ciertamente aún no hemos llegado a ese punto. Este va a ser un camino lleno de baches hacia niveles bajos de covid”.

El funcionario subraya la importancia de que las personas en todas partes se vacunen tanto como sea posible. Unos 92 de los 194 estados miembros no cumplieron con el objetivo de la OMS de inocular al menos al 40% de la población en cada país, debido a los suministros limitados de los países de bajos ingresos y a que algunas vacunas llegaron cerca de las fechas de vencimiento o sin insumos clave, como jeringas, dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“El cuarenta por ciento era factible”, dijo. “No es solo una vergüenza moral por el costo de vidas, sino que brindó al virus la oportunidad de circular sin control y mutar”.

