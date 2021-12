Ómicron provoca menos hospitalizaciones en EEUU que olas previas

(Bloomberg) -- El auge de casos en Estados Unidos impulsado por la variante ómicron del covid-19 parece estar provocando una tasa más baja de hospitalizaciones que las olas anteriores, lo que sería evidencia de que la variante altamente transmisible conduce a síntomas más leves que otras cepas.

El promedio de siete días de casos nuevos llegó a 206.577 el domingo, aproximadamente un 18% más bajo que el máximo histórico registrado el 11 de enero, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, las hospitalizaciones aumentaron a un promedio de siete días de 8,964, solo la mitad de su pico anterior registrado en enero.

Los primeros estudios han demostrado que ómicron es aproximadamente dos veces más transmisible que delta, la versión una vez dominante del coronavirus que ahora parece estar retrocediendo. Debido a que la nueva variante se propaga tan fácilmente, EE.UU. probablemente verá aumentos continuos en hospitalizaciones y muertes, aunque no tan severos como durante la ola delta que golpeó a mediados de año, dijo Albert Ko, presidente del departamento de epidemiología y enfermedades microbianas de la Escuela de Salud Pública de Yale.

“Estamos viendo aumentos exponenciales en los casos y un aumento mucho menor en hospitalizaciones y muertes”, señaló Ko en una entrevista telefónica. “Pero todavía tenemos 65.000 personas que están actualmente hospitalizadas debido al covid , y ya tenemos 1,500 fallecidos por día”.

Estudios realizados por el Reino Unido, Sudáfrica y Escocia muestran que el riesgo de hospitalización por ómicron es menor que por delta. La variante parece tener un período de incubación más corto y causar una enfermedad menos grave que otras versiones del coronavirus, según un estudio de un grupo de seis pacientes publicado el martes por los CDC.

Incluso cuando los pacientes terminan en el hospital con ómicron , parecen pasar menos tiempo allí. Sin embargo, el creciente número de infecciones entre las personas vacunadas puede sesgar los datos de hospitalización, dijo Jeffrey Morris, profesor y director de la división de bioestadística de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania.

Nota Original:

Omicron Causes Fewer U.S. Hospitalizations Than Prior Waves

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.