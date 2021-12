Musk se acerca a objetivo de venta de acciones de Tesla

(Bloomberg) -- Elon Musk vendió otros US$1.020 millones en acciones de Tesla Inc., acercándose a su meta de reducir su participación en el fabricante de automóviles eléctricos en un 10%.

El director ejecutivo de Tesla, quien también es la persona mas rica del mundo, vendió 934.090 acciones, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Musk ha estado vendiendo acciones de Tesla desde que preguntó a sus seguidores de Twitter en noviembre si debería vender parte de su participación. Musk dijo en un tuit la semana pasada que estaba “muy cerca” de reducir su participación en Tesla en un 10%.

La última venta lleva el total de Musk a cerca de 15,6 millones de acciones, valoradas en aproximadamente US$16.400 millones. Tendría que deshacerse de alrededor de 17 millones de acciones para desprenderse del 10% de su participación, asumiendo que su compromiso excluye las opciones ejecutables.

Tesla subió un 2,3% en las operaciones previas a la comercialización en EE.UU. Las acciones han ganado un 54% este año.

No está claro si la encuesta de noviembre tuvo alguna influencia real en los planes de Musk. Meses antes dijo que era probable que ejerciera un gran bloque de opciones sobre acciones hacia fin de año, y estableció un plan comercial para vender acciones antes de su tuit.

Musk tiene un patrimonio neto de US$278.900 millones, que ha subido cerca de 80% este año, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

