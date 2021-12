Ministro dice que Bolsonaro está "óptimo" tras una reunión con un diputado con covid

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Brasilia, 29 dic (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está en "óptimo" estado pese a que el pasado lunes se reunió con un diputado que al día siguiente dio positivo en covid-19, afirmó este miércoles el ministro de Salud, Marcelo Queiroga.

"El presidente está óptimo. Además, contacto con personas con covid todos tenemos y, muchas veces, sabemos que buena parte son asintomáticas", declaró el ministro a periodistas.

El mandatario está de vacaciones desde la semana pasada en una playa del sureño estado de Santa Catarina y este lunes mantuvo una reunión con el diputado Luiz Armando Schroeder, quien el martes informó de que él y su esposa habían dado positivo en coronavirus.

Schroeder dijo que "por prevención y responsabilidad" informó a Bolsonaro y alertó "al equipo médico de la Presidencia", pero hasta ahora se desconoce si el mandatario se sometió a un examen para comprobar si pudo haber sido contagiado.

Queiroga tampoco lo aclaró y se limitó a decir que conversó este miércoles por teléfono con Bolsonaro y que está "óptimo".

El líder de la ultraderecha brasileña es uno de los mandatarios más negacionistas del mundo, se opone al uso de mascarillas y otras medidas de prevención y hasta mantiene una firme campaña contra las vacunas, que hasta ahora se ha aplicado el 80 % de los ciudadanos del país mayores de 12 años, según datos oficiales.

Bolsonaro, quien tuvo coronavirus en julio del año pasado, se ufana de no haberse vacunado y ahora se opone a la inmunización de los niños entre cinco y once años, pese a que esta ha sido respaldada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Esta misma semana insistió en que la vacunación infantil "genera muchas dudas" y hasta resaltó que su hija Laura no será inmunizada. "Mi hija no se va a vacunar. Que quede bien claro. Tiene 11 años", enfatizó Bolsonaro, quien aún minimiza una pandemia que ya ha matado a casi 619.000 brasileños.

El Gobierno aún no ha decidido si aceptará la recomendación de Anvisa sobre los niños, pero abrió una "consulta pública", a fin de que cualquier interesado, al margen de su conocimiento científico, opine sobre el asunto.

Según Queiroga, la decisión se tomará tras concluir la consulta y puede ser la de dar vía libre a la vacunación para los niños, pero solo con el consentimiento de sus padres y con "prescripción médica".